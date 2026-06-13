Cuerpo de Bomberos llora la muerte de querido líder que dejó gran huella en la institución

El Benemérito Cuerpo de Bomberos amaneció de luto este sábado por la lamentable muerte de uno de sus funcionarios, quien fue recordado como un líder que dejó una gran huella en la institución.

Se trata del bombero Alexander Morales Rodríguez, quien era líder de la Unidad Operativa de Materiales Peligrosos, la cual se encarga de atender emergencia de alto riesgo donde hay derrames o fugas de sustancias peligrosas.

LEA MÁS: Dos heridos tras choque de motocicleta contra puente Bailey en Puerto Cortés de Osa

La triste noticia fue dada a conocer por el Cuerpo de Bomberos la mañana de este sábado a través de una publicación hecha en sus redes sociales.

Alexander Morales Rodríguez era líder de la Unidad Operativa de Materiales Peligrosos (Bomberos/Alexander Morales Rodríguez era líder de la Unidad Operativa de Materiales Peligrosos)

“Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro compañero Alexander Morales Rodríguez, líder de la Unidad Operativa de Materiales Peligrosos.

LEA MÁS: OIJ busca a adolescente de 15 años desaparecida en Alajuelita: ¿La ha visto?

“A su esposa, hermano, padres, primo, familia y compañeros, les enviamos un abrazo solidario en este difícil momento. Alexander Morales es un ¡Bombero por Siempre!“, publicó la institución.

Alexander era hijo de don Henry Morales, un destacado bombero veterano que sirvió en el Cuerpo de Bomberos durante más de 30 años. Su pasión por esta labor no solo inspiró a Alexander a seguir sus pasos, sino también a su otro hijo, Pablo, quien igualmente decidió convertirse en bombero.

LEA MÁS: Juez toma decisión sobre hombre que habría amenazado a su novia y expareja con matarlas y quitarles a sus hijos

La familia Morales es ampliamente conocida dentro de la institución, ya que varios de sus integrantes han formado parte o continúan siendo parte del Cuerpo de Bomberos en la actualidad.