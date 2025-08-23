Cuerpo de emergencia en alerta por voraz incendio que afecta bodegas de empresa Kativo

Las llamas surgieron en una bodega de la empresa Kativo. (Facebook/Las llamas surgieron en una bodega de la empresa Kativo.)

En este momento el Cuerpo de Bomberos está haciéndole frente a un voraz incendio que está afectando las bodegas de la empresa Kativo, ubicada en Cartago.

De acuerdo con las autoridades, el siniestro se dio a eso de las 10:06 a. m. de este sábado en el sector de Ochomogo, frente a la bomba de Cristo Rey.

“Atendemos incendio en estructura en Cartago, San Nicolás, Ochomogo, en bodegas Kativo. Inmediaciones de la Fábrica Protecto”, indicó Bomberos.

De momento no se ha brindado mayor información sobre la afectaciones, solo se indicó que las llamas están causando daños en una bodega de 300 metros cuadrados.

Debido a la magnitud del incendio, el Cuerpo de Bomberos mantiene 10 unidades en el sitio, mientras que la Cruz Roja informó que despacharon cuatro ambulancias por si es necesario la atención de personas afectadas por el humo.