Cuerpo de emergencia en alerta por voraz incendio que afecta bodegas de empresa Kativo

Los Bomberos informaron que el incendio se dio en las inmediaciones de la fábrica Protecto

Por Adrián Galeano Calvo
Las llamas surgieron en una bodega de la empresa Kativo.
Las llamas surgieron en una bodega de la empresa Kativo. (Facebook/Las llamas surgieron en una bodega de la empresa Kativo.)

En este momento el Cuerpo de Bomberos está haciéndole frente a un voraz incendio que está afectando las bodegas de la empresa Kativo, ubicada en Cartago.

De acuerdo con las autoridades, el siniestro se dio a eso de las 10:06 a. m. de este sábado en el sector de Ochomogo, frente a la bomba de Cristo Rey.

“Atendemos incendio en estructura en Cartago, San Nicolás, Ochomogo, en bodegas Kativo. Inmediaciones de la Fábrica Protecto”, indicó Bomberos.

De momento no se ha brindado mayor información sobre la afectaciones, solo se indicó que las llamas están causando daños en una bodega de 300 metros cuadrados.

Debido a la magnitud del incendio, el Cuerpo de Bomberos mantiene 10 unidades en el sitio, mientras que la Cruz Roja informó que despacharon cuatro ambulancias por si es necesario la atención de personas afectadas por el humo.

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

