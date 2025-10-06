Sucesos

Cuerpo mutilado y quemado en Aserrí presentaba señas de tortura y puñaladas

El macabro hallazgo lo hicieron unos vecinos dentro de un cafetal

Por Adrián Galeano Calvo
El cuerpo mutilado y quemado fue encontrado dentro de un cafetal en Aserrí. (Albert Marín.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hizo una importante revelación con respecto al caso del cuerpo mutilado y quemado que fue encontrado la tarde de este domingo en Aserrí, en San José.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial informó que, tras una revisión preliminar del cadáver del ahora fallecido, descubrieron que este, en apariencia, habría sido torturado.

“Al parecer, su cuerpo se encontraba mutilado y parcialmente quemado, con signos de tortura y heridas de arma blanca”, detalló la Policía Judicial.

En cuanto a la identidad del hombre, el OIJ dijo que hasta este momento no han podido determinar de quién se trata, esto debido a las condiciones en que se encontraban sus restos.

De momento la Policía Judicial no maneja más información sobre el caso, pero de forma extraoficial se habla de que podría tratarse de una ejecución relacionada con un tema de drogas, versión que aún no ha sido confirmada.

El aterrador caso salió a la luz a eso de la 1:27 p.m. de este domingo, cuando vecinos de San Gabriel de Aserrí dieron aviso a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo mutilado dentro de un cafetal.

