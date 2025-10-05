Espantoso hallazgo de un cuerpo mutilado y quemado alarma a autoridades en Aserrí

En San Gabriel de Aserrí encontraron el cadáver de un hombre que fue mutilado y quemado. Foto: Archivo (IStock)

Un espantoso hallazgo llevó a las autoridades hasta San Gabriel de Aserrí, San José en donde encontraron el cadáver de un hombre que fue mutilado y quemado.

La Cruz Roja confirmó que recibieron la alerta a la 1:05 p. m. de este domingo 5 de octubre.

En redes sociales circularon fotografías de la víctima, las cuales estremecen a cualquiera, por el nivel de violencia que trasmiten, por respeto a la familia no son compartidas en La Teja.

El cuerpo apareció mutilado y quemado, los asesinos pusieron el tronco con una pierna y la cabeza al lado, en el mismo lugar, pero no a la par está otra pierna, son imágenes realmente impactantes.

Las autoridades judiciales se mantienen en la escena del crimen.

Costa Rica enfrenta una ola de violencia desde hace tres años, la cual cada vez aumenta.

Los muchachos son las principales víctimas de estas violentas acciones, lamentablemente también hay personas inocentes.

