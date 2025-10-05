Sucesos

Hombre muere a balazos mientras se bajaba de su carro frente a una casa en Aguas Zarcas, San Carlos

El hombre de apellido Ramírez, de 31 años, murió de múltiples balazos

Por Alejandra Morales
Un hombre de apellido Ramírez, de 31 años, fue asesinado de múltiples balazos en Aguas Zarcas de San Carlos, zona norte del país.

La agresión fue reportada a las 11:17 p. m. de este sábado 4 de octubre.

“La víctima se encontraba descendiendo de un vehículo frente a una casa cuando dos hombres en moto le dispararon en múltiples ocasiones”, dijeron en el OIJ.

Ramírez falleció en el sitio.

El cuerpo lo llevaron al Complejo de Ciencias Forenses y las autoridades judiciales están detrás de los responsables de cometer el atroz hecho y de las causas de este violento caso.

De momento no hay detenidos por este hecho que dejó a una familia en luto.

homicidio en Aguas Zarcas, San Carlosmatan a un hombre al bajarse de carroRamírez de 31 años
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

