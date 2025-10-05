Hombre muere a balazos mientras se bajaba de su carro frente a una casa en Aguas Zarcas, San Carlos

El hombre de apellido Ramírez, de 31 años, murió de múltiples balazos. Foto: Ilustrativa (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

Un hombre de apellido Ramírez, de 31 años, fue asesinado de múltiples balazos en Aguas Zarcas de San Carlos, zona norte del país.

La agresión fue reportada a las 11:17 p. m. de este sábado 4 de octubre.

“La víctima se encontraba descendiendo de un vehículo frente a una casa cuando dos hombres en moto le dispararon en múltiples ocasiones”, dijeron en el OIJ.

Ramírez falleció en el sitio.

El cuerpo lo llevaron al Complejo de Ciencias Forenses y las autoridades judiciales están detrás de los responsables de cometer el atroz hecho y de las causas de este violento caso.

De momento no hay detenidos por este hecho que dejó a una familia en luto.

