Sucesos

De vigilante a sospechoso: joven de 26 años habría cometido millonario robo en la empresa que debía proteger

El sospechoso habría robado mercadería valorada en millones de colones

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un joven de apellido Brizuela, de 26 años, está en manos del OIJ por ser sospechoso de un robo millonario contra la empresa a la que le daba servicios de seguridad.

La captura la ejecutaron investigadores del OIJ de Cartago, la mañana de este jueves 6 de noviembre, en Los Guido de Desamparados.

“Figura como sospechoso de sustraer una mercadería de un vehículo de una empresa privada, valorada en ¢42 millones. En apariencia, este hombre en compañía de otros sujetos trasladan la mercadería desde Cartago hasta paseo Colón", detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

La mercadería eran cigarrillos de diferentes marcas.

LEA MÁS: Vuelco de un tráiler en Limón 2000 terminó en tragedia para dos trabajadores

Un joven de apellido Brizuela, de 26 años, está en manos del OIJ por ser sospechoso de un robo de 42 millones de colones en cigarros. Foto: OIJ
Un joven de apellido Brizuela, de 26 años, está en manos del OIJ por ser sospechoso de un robo de 42 millones de colones en cigarros. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)
Detenido en Los Guido, Desamparados

LEA MÁS: Detienen a dos hombres sospechosos de colaborar con viaje de narcoavioneta ligada al cartel de Sinaloa

Trascendió que Brizuela habría laborado para la misma empresa que brindaba seguridad y custodia a la distribuidora de los cigarros, por eso conocía sobre los movimientos de la empresa.

Al sujeto lo investigaban desde julio anterior por robo agravado, en su casa le decomisaron un arma de fuego y un pasamontañas, él quedó a la espera de sus medidas cautelares.

LEA MÁS: Detienen en La Uruca a extranjero requerido por Estados Unidos por tráfico de cocaína

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Brizueladetenido por robo de cigarrosrobo millonarioLos GuidoOIJ Cartago
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.