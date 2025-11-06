Vuelco de un tráiler en Limón 2000 terminó en tragedia para dos trabajadores

Un fatal accidente cobró la vida de dos trabajadores la mañana de este jueves 6 de noviembre en Limón 2000, sobre la carretera Braulio Carrillo, conocida como la ruta 32.

En el sitio se volcó un tráiler y prensó a las víctimas, cuyas identidades no han trascendido. Ambos andaban uniformados con camisas amarillas, que utilizan los trabajadores sobre esta carretera. Otras dos personas resultaron heridas.

La Cruz Roja atiende la emergencia desde pasadas las 6 a.m. de este jueves.

El tráiler se volcó en Limón 2000, sobre la ruta 32 y cobró la vida de dos trabajadores. Foto: Siquirres se informa (Siquirres se informa/Siquirres se informa)

“En el sitio se atendieron cuatro pacientes: dos fueron trasladados en condición urgente al Hospital Tony Facio, mientras que dos personas fueron declaradas sin signos vitales”, señalaron en la Benemérita.