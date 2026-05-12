Decomisan 288 paquetes de cocaína escondidos en contenedor cargado con verdura

Las autoridades le dieron un fuerte golpe al narcotráfico al realizar un importante decomiso de cocaína que tenía como destino Europa.

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Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual informó que el decomiso se llevó a cabo la madrugada de este martes en la terminal de contenedores de Moín, en Limón.

Nelson Barquero, viceministro de Seguridad, explicó que se trató de un cargamento de paquetes de cocaína que estaban escondidos dentro de un contenedor cargado con verduras.

El decomiso se realizó en la terminal de contenedores de Moín. Foto MSP. (MSP/El decomiso se realizó en la terminal de contenedores de Moín. Foto MSP.)

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“En horas de la madrugada, se logró incautar, por parte de la Policía de Control de Drogas, un cargamento ubicado en la terminal de contenedores de Moín, el cual iba con destino a Países Bajos”, destacó Barquero.

Durante una inspección realizada por medio de un escáner, los agentes antidrogas encontraron 288 paquetes con un peso de aproximadamente 830 gramos.

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“La acción forma parte de los esfuerzos permanentes de las autoridades costarricenses para combatir el tráfico internacional de drogas y fortalecer la seguridad en los puertos del país”, destacó Seguridad Pública.