Sucesos

Hallan aparentes restos humanos dentro de bolsas plásticas en Montes de Oca

El OIJ confirmó que el hallazgo se dio la tarde de este lunes

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Por Adrián Galeano Calvo

La Policía Judicial se encuentra investigando un macabro hallazgo ocurrido la tarde de este lunes en San José, específicamente en el cantón de Montes de Oca.

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, confirmó a La Teja que en esa localidad fueron encontradas varias bolsas plásticas que contenían aparentes restos humanos.

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El hallazgo ocurrió en Montes de Oca. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Los agentes de Inspecciones Oculares recibieron el reporte a eso de las 5 p.m. de este lunes, de que en el sector de Montes de Oca, en apariencia, se ubicó dentro de varias bolsas de plástico lo que podrían ser restos humanos", informó el OIJ.

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El OIJ señaló que los aparentes restos fueron remitidos a los laboratorios forenses para los respectivos análisis y así determinar si en efecto se tratan de restos humanos.

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De momento, el caso se mantiene bajo investigación.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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