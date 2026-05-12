Hallan aparentes restos humanos dentro de bolsas plásticas en Montes de Oca

La Policía Judicial se encuentra investigando un macabro hallazgo ocurrido la tarde de este lunes en San José, específicamente en el cantón de Montes de Oca.

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, confirmó a La Teja que en esa localidad fueron encontradas varias bolsas plásticas que contenían aparentes restos humanos.

El hallazgo ocurrió en Montes de Oca. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Los agentes de Inspecciones Oculares recibieron el reporte a eso de las 5 p.m. de este lunes, de que en el sector de Montes de Oca, en apariencia, se ubicó dentro de varias bolsas de plástico lo que podrían ser restos humanos", informó el OIJ.

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El OIJ señaló que los aparentes restos fueron remitidos a los laboratorios forenses para los respectivos análisis y así determinar si en efecto se tratan de restos humanos.

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De momento, el caso se mantiene bajo investigación.