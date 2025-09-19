Denuncia por amenazas cantó a jamaiquinos como sospechosos de tener armas y drogas en tranquilo cantón

Una mujer habría sido víctima de varias amenazas por parte de un jamaiquino en Atenas, Alajuela. La denuncia de este hecho permitió al OIJ descubrir que el sospechoso y otros cinco hombres más, al parecer, escondían armas de fuego y marihuana.

Este hecho fue descubierto en Río Grande, en Concepción de Atenas.

Seis jamaiquinos fueron detenidos. Foto: José Cordero/Ilustrativa (Jose Cordero/José Cordero)

Las autoridades judiciales allanaron una vivienda y capturaron a seis jamaiquinos, sospechosos del delito de amenazas, infracción a la Ley de Armas e infracción a la Ley de Psicotrópicos.

“La investigación habría comenzado días atrás, luego de que se recibiera una denuncia en la que se indicaba que un hombre, de 41 años, amenazaba constantemente con un arma de fuego a una mujer.

“Además, se obtuvo información confidencial que señalaba que, presumiblemente, el sospechoso poseía varias armas de fuego tipo pistola, así como un fusil AR-15 y droga tipo marihuana”, señalaron en el OIJ.

Por esta razón, allanaron la vivienda en la que detuvieron a los sospechosos de apellidos Hermane, de 41 años; Brown, de 25; Grant, de 23; Miller, de 19; Newman y Francis, estos últimos de 26 años.

Los lugareños estaban alarmados al ver el movimiento policial, pues es una zona donde casi nunca se dan problemas.