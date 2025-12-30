Detienen a cuatro policías penitenciarios por lo que habrían tratado de meter a cárcel

Cuatro oficiales de la Policía penitenciaria fueron detenidos recientemente debido a que, al parecer, habrían tratado de ingresar dispositivos prohibidos a dos centros penales.

Así lo informó el Ministerio de Justicia, el cual indicó que dos de los uniformados fueron detenidos en la cárcel La Reforma, mientras que los otros dos fueron aprehendidos en la Unidad de Atención Inmediata (UAI) Pabru Presberi en Pérez Zeledón.

“En la cárcel de la Reforma, Jorge Arturo Montero, fue detenida una funcionaria de apellidos Escobar Mora, quien portaba en sus pertenencias, según la revisión, dos cargadores USB, pero solo uno contaba con permiso.

“En el mismo centro penitenciario, un oficial de apellidos Buzano Zúñiga portaba un disco duro con cable USB en el bolso sin la autorización pertinente”, detalló Justicia.

Dos de los oficiales fueron detenidos en La Reforma. (Jorge Castillo)

En cuanto a los casos ocurridos en Pérez Zeledón, el primero se trató de un funcionario policial de apellido Bermúdez, con un cargo de supervisión, al que se le realizó el decomiso de un manos libres, un cargador y una llave maya USB.

“En un segundo caso, se procedió al decomiso a un funcionario administrativo del Ministerio de Justicia y Paz, encargado del transporte, de apellidos Rubí Jiménez, de un teléfono celular, el cual portaba en la mano sin el permiso de ingreso correspondiente”.

Según Justicia, ya son 64 los funcionarios policiales y administrativos del sistema penitenciario que deben responder por acciones impropias.