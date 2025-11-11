Detienen a hombre investigado por indignante delito en Pérez Zeledón

Los vecinos de un tranquilo barrio en Pérez Zeledón fueron despertados la madrugada de este martes por un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al descubrir el motivo detrás de este, quedaron con la boca abierta.

Los agentes judiciales del OIJ allanaron una casa en el barrio Río Seco, en Villa Ligia de Pérez Zeledón, para detener a un hombre sospechoso del delito de tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil.

El OIJ realizó el allanamiento a las 5 a.m. de este martes en Villa Ligia. (OIJ/El OIJ realizó el allanamiento a las 5 a.m. de este martes en Villa Ligia.)

Se trata de un vecino apellidado Arias, de 56 años, quien fue capturado a eso de las 5 a.m. por investigadores de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del OIJ.

“El día de hoy se está registrando la casa del sospechoso y decomisando indicios importantes, como artículos electrónicos. El allanamiento todavía está en curso, por lo que se les estará enviando mayor información en las próximas horas”, detalló el OIJ de Costa Rica.