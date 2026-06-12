Detienen a hombre que habría participado en saqueo de una casa en Hatillo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en colaboración con la Fuerza Pública, detuvo a un sujeto sospechoso de participar en el saqueo de una casa, la cual quedó prácticamente vacía luego de que se llevaron todo su menaje.

De acuerdo con la Policía Judicial, el sospechoso es un hombre apellidado Trejos, de 25 años, quien es investigado por el presunto delito de robo agravado.

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La detención del sujeto se dio a eso de las 7:15 p.m. de este jueves, cuando agentes judiciales allanaron una casa ubicada en el barrio 15 de Setiembre, en Hatillo.

Además de detener a Trejos, los agentes recuperaron todo el menaje robado y decomisaron varios celulares robados.

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La casa allanada está ubicada en el barrio 15 de Setiembre en Hatillo. Foto MSP: (MSP/La casa allanada está ubicada en el barrio 15 de Setiembre en Hatillo. Foto MSP:)

Este caso inició la noche del pasado miércoles, cuando las autoridades recibieron el reporte de que un grupo de sujetos, en apariencia, ingresó a una vivienda a robar.

Joven adolescente en delincuencia esposado, con esposas, detenido, capturado (Shutterstock/Foto)

“Supuestamente hasta la vivienda afectada, ubicada en el barrio San Martín, en San Sebastián, habría llegado un vehículo tipo camión y de este descienden varios hombres que entraron a la casa y sustrajeron todo el menaje de la casa, para luego llevarlo a la casa que fue allanada la noche del jueves”, indicó el OIJ.

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Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública informó que en ese operativo detuvieron a un hombre apellidado Gadea, quien tiene dos órdenes de captura por robo agravado.