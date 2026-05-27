Detienen a hombre que transportaba 160 paquetes de cocaína dentro de carro

Un hombre apellidado Mendoza, de 37 años, fue detenido por la Fuerza Pública luego de que trató de darse a la fuga para no perder la millonaria carga que al parecer llevaba escondida dentro de su carro.

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Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual reveló que dentro de dicho vehículo encontraron un cargamento de 160 paquetes de cocaína.

Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cecilia, en La Cruz de Guanacaste. Según las autoridades, el sospechoso trató de darse a la fuga apenas notó la presencia policial, pero no tuvo éxito.

El sospechoso llevaba 160 paquetes de cocaína en su carro. Foto MSP. (MSP/El sospechoso llevaba 160 paquetes de cocaína en su carro. Foto MSP.)

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“El carro lo conducía un sujeto de apellido Mendoza, que se tornó nervioso ante el abordaje policial, los oficiales observaron que el vehículo presentaba algunas inconsistencias en el chasís, por lo que coordinaron con la Unidad Canina de la Policía de Fronteras para que se presentaran al sitio, tras la revisión, el agente canino dio positivo”, indicó Seguridad Pública.

Los uniformados coordinaron con la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que se realizara una inspección a fondo del automotor.

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Según información de las autoridades, dentro del automóvil se hallaron ocultos 160 paquetes con cocaína.

Mendoza quedó en manos del Ministerio Público.