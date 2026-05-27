El oscuro caso de la pareja asesinada en Guápiles frente a su bebé de un año y 7 meses

Naidelyn Priscilla Leonard Vindas, de 19 años, y Antony Andrey Madrigal Chacón, de 18, son la pareja asesinada frente a la hija de ambos en barrio Las Palmas de Guápiles.

La joven pareja tenía solo un día de haberse mudado a la casa donde fue asesinada a balazos la noche de este lunes 25 de mayo.

Las autoridades recibieron la alerta minutos después de las 6 p. m.

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Las autoridades atendieron el doble homicidio de la pareja en barrio Las Palmas de Guápiles. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Familia los vio por última vez el domingo

Así lo confirmó Marisel Fernández, abuela materna de Antony, quien recordó que la última vez que compartieron con ellos fue apenas un día antes del violento ataque.

“Eran dos chiquillos buenos”, dijo la abuela, quien señaló que el domingo los ayudaron a pasarse de casa.

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Familia vio por última vez a la joven pareja apenas un día antes de la tragedia. Foto: Rafael Pacheco Granados, ilustrativa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Encuentran droga y un arma de fuego

Sin embargo, la vivienda en la que asesinaron a la pareja ocultaba algo muy peligroso que ahora está en manos de los agentes judiciales y podría ser clave para entender lo ocurrido.

Así lo confirmó Michael Soto, director del OIJ.

“Dentro de la vivienda se encontró una cantidad de droga importante, se localizó un arma de fuego que podría pertenecer a una de las personas fallecidas”, explicó Soto.

El jerarca señaló que estos hallazgos forman parte de las primeras diligencias realizadas por las autoridades en la escena del crimen.

De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que el caso podría estar relacionado con un ajuste de cuentas; sin embargo, recalcaron que la investigación apenas se inicia.

Una bebé sobrevivió al ataque

El caso ha generado profunda conmoción, especialmente porque dentro de la vivienda quedó una bebé de apenas un año y siete meses, quien sobrevivió al ataque armado.

Las autoridades judiciales confirmaron que la niña no fue herida.

“Dichosamente, la menor está en buenas condiciones de salud y estamos en el proceso justamente de investigación”, dijo Michael Soto, director del OIJ.

La chiquita quedó tan afectada por lo sucedido que solo repetía una y otra vez tres palabras.

Así lo reveló a La Teja Yanory Vargas, la oficial de la Fuerza Pública que mantuvo entre sus brazos a la niña para tratar de reconfortarla tras la trágica escena que había presenciado.

“Cuando llegamos al lugar se me acercó una vecina y me dijo: ‘Oficial, ¿Qué hago con la bebé?’, en ese momento me dijo que la bebé estaba ahí adentro (de la casa), que ella fue y la auxilió. Me la entregó, yo la tomé entre mis brazos y en todo momento lo que intenté fue tranquilizarla, porque la bebé estaba bastante afectadas psicológicamente, no dejaba de repetir una y otra vez: ‘Mamá, ayayay, ahí’ y me señalaba la vivienda", describió Vargas.

Yanory y su compañera Valeria Arauz fueron quienes se encargaron de cuidar a la niña hasta la llegada del personal del Patronato Nacional de la Infancia.

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Lo primero que hicieron fue alejar a la chiquita de la casa, Valeria usó su celular para ponerle canciones infantiles, con la intención de calmarla.

Vargas contó que es madre de un niño de cinco años y aseguró que su instinto materno fue el que la llevó a tratar a la niña con tanto cariño y atención.

“Fue algo que me impulsó mucho a reaccionar de esa forma, de hecho yo les contaba que lo primero que pensé fue en quitarme el chaleco para intentar darle ese calorcito de madre, para intentar tranquilizarla”.

La oficial confesó que este caso fue muy duro para ella, sobre todo porque cuando llegaron a la escena se desconocía que dentro de la casa había una niña.

“Honestamente fue una situación muy impactante para mí, no dejaba de pensar en eso, me desperté y lo primero en lo que pensé fue en la bebé, deseaba tener un contacto para saber cómo estaba ella”, agregó Vargas.

Marisel Fernández, abuela materna de Antony, contó a La Teja que la pareja recién se había pasado a vivir a esa casa este domingo.

Naidelyn Priscilla Leonard Vindas, de 19 años, y Antony Andrey Madrigal Chacón, de 18, son la pareja asesinada frente a la hija de ellos en barrio Las Palmas de Guápiles. Las autoridades cuidaron a la niña de un año y 7 meses hija de la pareja. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Tras el ataque, la menor quedó bajo protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y posteriormente fue entregada a familiares, mientras recibe acompañamiento y atención especializada.

En lo que llevamos de este año han ocurido 311 homicidios, Limón es la segunda provincia más violenta del país.