Las desgarradoras palabras que niña repetía una y otra vez tras presenciar homicidio de sus papás

La chiquita de un año y siete meses que presenció cómo sus padres fueron asesinados a balazos dentro de una casa en Guápiles, Limón, quedó tan afectada por lo sucedido que solo repetía una y otra vez tres palabras.

Así lo reveló a La Teja Yanory Vargas, la oficial de la Fuerza Pública que mantuvo entre sus brazos a la niña para tratar de reconfortarla tras la trágica escena que había presenciado.

“Cuando llegamos al lugar se me acercó una vecina y me dijo: ‘Oficial, ¿Qué hago con la bebé?’, en ese momento me dijo que la bebé estaba ahí adentro (de la casa), que ella fue y la auxilió. Me la entregó, yo la tomé entre mis brazos y en todo momento lo que intenté fue tranquilizarla, porque la bebé estaba bastante afectadas psicológicamente, no dejaba de repetir una y otra vez: ‘Mamá, ayayay, ahí’ y me señalaba la vivienda", describió Vargas.

Yanory Vargas y Valeria Arauz fueron las oficiales que cuidaron a la niña. Foto cortesía para La Teja. (Cortes/Yanory Vargas y Valeria Arauz fueron las oficiales que cuidaron a la niña. Foto cortesía para La Teja.)

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El crimen ocurrió la noche de este lunes en la comunidad de barrio Las Palmas, en Guápiles. Las víctimas del doble homicidio fueron identificadas como Naidelyn Priscilla Leonard Vindas, de 19 años, y Antony Andrey Madrigal Chacón, de 18.

Michael Soto, director interino del OIJ dio a conocer que dentro de la casa donde ocurrió el doble homicidio encontraron una importante cantidad de droga y un arma de fuego que podría pertenecer a uno de los ahora fallecidos.

Calor de madre

Naidelyn Priscilla Leonard Vindas, de 19 años, y Antony Andrey Madrigal Chacón, de 18, son la pareja asesinada frente a la hija de ellos en barrio Las Palmas de Guápiles. Las autoridades cuidaron a la niña de un año y 7 meses hija de la pareja. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Yanory y su compañera Valeria Arauz fueron quienes se encargaron de cuidar a la niña hasta la llegada del personal del Patronato Nacional de la Infancia.

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Lo primero que hicieron fue alejar a la chiquita de la casa, Valeria usó su celular para ponerle canciones infantiles, con la intención de calmarla.

Vargas contó que es madre de un niño de cinco años y aseguró que su instinto materno fue el que la llevó a tratar a la niña con tanto cariño y atención.

Un carro incendiado sería el usado por los pistoleros (dsjfnew rfew/cortesía)

“Fue algo que me impulsó mucho a reaccionar de esa forma, de hecho yo les contaba que lo primero que pensé fue en quitarme el chaleco para intentar darle ese calorcito de madre, para intentar tranquilizarla”.

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La oficial confesó que este caso fue muy duro para ella, sobre todo porque cuando llegaron a la escena se desconocía que dentro de la casa había una niña.

“Honestamente fue una situación muy impactante para mí, no dejaba de pensar en eso, me desperté y lo primero en lo que pensé fue en la bebé, deseaba tener un contacto para saber cómo estaba ella”, agregó Vargas.

Marisel Fernández, abuela materna de Antony, contó a La Teja que la pareja recién se había pasado a vivir a esa casa este domingo.