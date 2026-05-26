Gemelas de Junieysis Merlo recibieron el mejor regalo a casi 2 meses del atroz homicidio de su mamá

Las gemelas de Junieysis Merlo, la joven nicaragüense de 29 años que fue asesinada y cuyo cuerpo fue hallado en una fosa, recibieron el mejor regalo a casi 2 meses del atroz homicidio de su mamá.

Esto se debe a que las niñas, quienes se encuentran bajo la custodia del Patronato Nacional de la Infancia (Pani) desde el homicidio Junieysis, finalmente pudieron reencontrarse con su abuela materna.

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Así lo confirmó a La Teja Joseph Rivera, abogado de la familia de Merlo, quien indicó que el reencuentro familiar se dio este pasado lunes.

Desde la muerte de Junieysis, sus gemelas están bajo la custodia del Pani. Foto: Tomada de redes sociales. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“Este lunes vieron a las niñas en el albergue del Pani y hoy tuvimos una reunión con funcionarios del Instituto Nacional de las Mujeres, y con la presidenta ejecutiva, Carolina Delgado, que está muy anuente a ayudarnos para darle ayuda psicológica a la mamá de Junieysis y de trabajo social. Estamos trabajando para que las niñas puedan estar con sus familiares, pero esto lleva todo un proceso”, destacó el abogado.

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Rivera explicó que por un tema de seguridad, los familiares de Junieysis solo pudieron estar con las gemelas por espacio de hora y media, pero aseguró que fue un momento muy emotivo por todo lo que han pasado.

Añadió que siguen realizando los respectivos trámites con el Pani para que las gemelas puedan quedar bajo la custodia de su abuelita.

La expareja de Merlo, un hombre apellidado Ramírez Calvo, fue detenido por el presunto delito de femicidio. (OIJ/Cortesía)

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Los familiares de Merlo llegaron a Costa Rica el pasado domingo a las 11 p.m. y, según contó su abogado, ya cuentan con una casa en Santa Ana, donde seguirán viviendo mientras las autoridades continúan con la investigación.

“Seguimos con la recopilación de los indicios, con las líneas de investigación. Ahora estamos pendientes a que se abran unos teléfonos para el jueves, que ya el Ministerio Público nos notificó”.

Por este crimen, las autoridades detuvieron a la expareja de Junieysis y padre de sus hijas, un hombre apellidado Calvo Ramírez, de 57 años, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva.