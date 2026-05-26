Sucesos

OIJ detiene a muchacho de 22 años que debe cumplir condena de 15 años por homicidio

El joven fue detenido la mañana de este martes en Los Guido de Desamparados

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Por Adrián Galeano Calvo

Un joven fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que cumpla con una condena dictada en su contra por un grave delito.

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Así lo dio a conocer la Policía Judicial por medio de su oficina de prensa, indicando que se trata de un muchacho apellidado García, de 22 años.

De acuerdo con las autoridades judiciales, contra García existía una orden de captura activa por una sentencia en firme por un delito de homicidio calificado.

García fue detenido en Los Guido de Desamparados. Foto OIJ.
García fue detenido en Los Guido de Desamparados. Foto OIJ. (OIJ/García fue detenido en Los Guido de Desamparados. Foto OIJ.)

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“Según el reporte de los investigadores, dicha orden fue girada por el Tribunal Penal de Desamparados el pasado 20 de mayo debido a que el sujeto tiene una sentencia en firme de 15 años por el supuesto delito de homicidio calificado”.

Por medio de diversas diligencias, los agentes judiciales lograron ubicar a García, quien este martes fue detenido a eso de las 11 a.m. en Los Guido de Desamparados.

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Finalmente, el sujeto fue puesto a las órdenes de las autoridades judiciales para el respectivo trámite.

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OIJOrden de captura Homicidio
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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