Detienen a hombre sospechoso de tachar al menos 17 carros en distintos parqueos en todo San José

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le puso fin a las fechorías de un hombre que es señalado como sospechoso de tachar al menos 17 carros en parqueos ubicados en distintos puntos de la provincia de San José.

La Policía Judicial informó que se trata de un hombre de 44 años, quien fue detenido por agentes judiciales la mañana de este miércoles en el sector de Hatillo 5.

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Además de la captura del sujeto, los investigadores allanaron su casa ubicada en Hatillo 6, donde decomisaron evidencia de importancia para el caso.

En cuanto a la investigación, las autoridades informaron que el hombre figura como sospechoso en al menos 17 causas por el presunto delito de robo agravado.

El sospechoso es vinculado con al menos 17 causas por el delito de robo agravado. (OIJ/El sospechoso es vinculado con al menos 17 causas por el delito de robo agravado.)

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“Según la información preliminar, los hechos con los que se relaciona a este sujeto se habrían dado desde setiembre del 2025, cuando, en apariencia, este se apersona a parqueos de establecimientos comerciales y presuntamente rompía las ventanas de los automóviles y aparentemente, sustraía artículos electrónicos”, indicó el OIJ.

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De acuerdo con las autoridades, este hombres habría cometido los delitos en distintos parqueos ubicados en localidades como Moravia, Zapote, Paseo Colón, Desamparados, Tibás, Goicoechea, Mata Redonda y Curridabat.

Finalmente, el sujeto fue puesto a las órdenes del Ministerio Público.