Detienen a joven sospechoso de atacar a balazos a personas que viajaban en pick up en Guanacaste

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un muchacho que habría cometido una violenta balacera, la cual estuvo cerca de terminar en un triple homicidio en Guanacaste.

Se trata de un muchacho apellidado Villareal, de 24 años, quien figura como sospechoso de balear a tres personas que viajaban en un pick-up, las cuales de milagro sobrevivieron al ataque.

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La Policía Judicial dio a conocer que Villareal fue detenido la mañana de este martes por medio de dos allanamientos realizados en los barrios Pueblo Nuevo y Los Ángeles, en Liberia.

De acuerdo con el OIJ, al joven se le vincula con dos hechos, el primero de estos ocurrido el pasado 25 de marzo en el sector conocido como Lotes de Gualberto.

Villaeral fue detenido por el OIJ la mañana de este martes. Foto OIJ. (OIJ/Villaeral fue detenido por el OIJ la mañana de este martes. Foto OIJ.)

“Según la versión preliminar que se maneja, en apariencia, varios sujetos en motocicleta dispararon contra un vehículo tipo pick-up, dejando como resultado tres personas heridas”, indicó la Policía Judicial.

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El segundo caso con el que se vincula a Villareal sucedió el pasado 2 de mayo en el barrio Curimé de Liberia, donde también se dio una balacera.

“Al parecer, varios sujetos realizaron disparos contra distintas viviendas, causando daños en las estructuras”, detalló el OIJ.

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Además de detener a Villareal, los investigadores decomisaron un arma de fuego, municiones, dosis de marihuana y dispositivos electrónicos.

Las autoridades informaron que en el operativo se pretendía detener a otro muchacho de 22 años, pero este no se encontraba en su casa al momento del allanamiento.