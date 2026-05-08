Detienen a muchacho de 21 años como sospechoso de homicidio de embarazada dentro bar

Un muchacho fue detenido por las autoridades como sospechosos de participar en el homicidio de Josseline Elizondo Fonseca, la joven embarazada que murió durante una balacera ocurrida en un bar en El Cocal de Puntarenas, donde trabajaba como salonera.

Así lo confirmó a La Teja Francisco Cordero, jefe de la Fuerza Pública de Puntarenas, quien indicó que el sospechoso es un joven apellidado González Díaz, de apenas 21 años.

Cordero explicó que el sospechoso fue capturado la noche de este jueves en Fray Casiano de Chacarita, Puntarenas, en un sector conocido como Los Garroberos.

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“Nosotros ya teníamos más o menos conocimiento de quienes eran los sospechosos, entonces realizamos un trabajo de inteligencia, Cuando el sujeto salió de su vivienda y se subió a un taxi, lo intervenimos para detenerlo”, indicó Cordero.

El jefe policial también reveló que González iba armado con una pistola, pero lo que más les llamó la atención fue el origen de esa arma, que había sido reportada como robada a decenas de kilómetros de Puntarenas.

Josseline Elizondo Fonseca, de 28 años, estaba embarazada y fue asesinada cuando trabajaba en un bar en Puntarenas, sería una muerte colateral. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“El sospechoso portaba un arma 9 milímetros, que contaba con un dispositivo que la hacia automática. Esa misma arma tenía denuncia por robo, pues había sido sustraída, aparentemente, en un asalto que se había dado en Moravia y, al parecer, pertenece a la Municipalidad de Moravia”, detalló.

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De acuerdo con Cordero, aún hace falta detener a otro sospechoso de participar en el doble homicidio en el que murió Josseline. Además, confirmó que tanto González como el otro sujeto que no ha sido capturado, forman parte de una estructura criminal de Puntarenas.

Trascendió que tras la captura del joven, agentes del OIJ habrían allanado su casa la madrugada de este viernes, con el fin de obtener más evidencias que lo vinculen al caso.

El crimen por el que González fue detenido, ocurrió el pasado martes a eso de las 9:18 p.m. cuando dos sujetos armados entraron a un bar en El Cocal y desataron una balacera.

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En ese hecho falleció la joven embarazada y un hombre un hombre de apellido Montiel, de 33 años; además, dos hombres quedaron heridos de bala.

En cuanto a Josseline, quien también era madre de dos niños de 8 y 10 años, ella falleció en el hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, luego de que la llevaran en un carro particular.