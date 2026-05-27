Sucesos

Detienen a pareja armada que llevaba cerca de ¢8 millones en efectivo dentro de carro

La pareja fue capturada luego de que las autoridades recibieron la alerta sobre un vehículo sospechosos

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Por Adrián Galeano Calvo

Una pareja terminó detenida y con un gran problema entre manos debido a lo que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontró dentro del carro en el que viajaban.

Esto se debe a que dentro del vehículo las autoridades hallaron una millonaria suma de dinero de dudosa procedencia y dos armas de fuego.

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Así lo dio a conocer la Policía Judicial, la cual informó que los detenidos son una mujer apellidada Sandoval, de 45 años, y un nicaragüense apellidado López, de 46 años.

La captura de la pareja se llevó a cabo la tarde de este martes en la localidad de Santa Rosa de Pocosol de San Carlos. Además del OIJ, en la detención participaron oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).

La pareja transportaba un monto millonario de dudosa procedencia.
La pareja transportaba un monto millonario de dudosa procedencia. (OIJ/La pareja transportaba un monto millonario de dudosa procedencia.)

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“Esta detención se dio luego de que agentes del OIJ de San Carlos recibieron información sobre un vehículo sospechoso en el que viajaban personas supuestamente armadas.

“Los agentes coordinaron con oficiales de DIAC y del GAO para realizar una operación en vía pública, con la que lograron detener el vehículo”, indicó el OIJ.

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Al revisar el vehículo de los sospechosos, los agentes encontraron aproximadamente ¢8 millones en efectivo, entre moneda costarricense y córdobas nicaragüense; además de dos armas de fuego.

Tanto el hombre como la mujer fueron pasados al Ministerio Público como sospechosos del delito de legitimación de capitales.

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Sospechosos lavado dineroPareja detenida San Carlos
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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