Detienen a pareja armada que llevaba cerca de ¢8 millones en efectivo dentro de carro

Una pareja terminó detenida y con un gran problema entre manos debido a lo que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontró dentro del carro en el que viajaban.

Esto se debe a que dentro del vehículo las autoridades hallaron una millonaria suma de dinero de dudosa procedencia y dos armas de fuego.

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Así lo dio a conocer la Policía Judicial, la cual informó que los detenidos son una mujer apellidada Sandoval, de 45 años, y un nicaragüense apellidado López, de 46 años.

La captura de la pareja se llevó a cabo la tarde de este martes en la localidad de Santa Rosa de Pocosol de San Carlos. Además del OIJ, en la detención participaron oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).

La pareja transportaba un monto millonario de dudosa procedencia. (OIJ/La pareja transportaba un monto millonario de dudosa procedencia.)

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“Esta detención se dio luego de que agentes del OIJ de San Carlos recibieron información sobre un vehículo sospechoso en el que viajaban personas supuestamente armadas.

“Los agentes coordinaron con oficiales de DIAC y del GAO para realizar una operación en vía pública, con la que lograron detener el vehículo”, indicó el OIJ.

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Al revisar el vehículo de los sospechosos, los agentes encontraron aproximadamente ¢8 millones en efectivo, entre moneda costarricense y córdobas nicaragüense; además de dos armas de fuego.

Tanto el hombre como la mujer fueron pasados al Ministerio Público como sospechosos del delito de legitimación de capitales.