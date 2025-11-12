Detienen a representante de ciclismo por ofrecer dinero y drogas a menor de 13 años a cambio de sexo

Los oficiales de la Policía Profesional de Migración detuvieron este miércoles en El Prado de Curridabat a un costarricense de apellidos Chaves Murray, de 42 años, como sospechoso del delito de trata de personas en modalidad de servidumbre sexual, en perjuicio de una menor de 13 años.

Migración detalló que el hombre es representante de una asociación de Bicicross de Costa Rica.

Según la investigación, los hechos se remontan al año 2024, cuando el detenido se aprovechó de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de la víctima para ofrecerle ₡50.000 por cada acto sexual que, aparentemente mantenía con ella.

Según el informe policial, Chaves Murray movilizaba a la menor desde su casa hasta lugares escogidos, utilizando servicios de transporte informal.

Las autoridades detallaron que el punto de encuentro solía ser el parque Okayama, en San Francisco de Dos Ríos, donde el sospechoso la recogía y luego la trasladaba a su casa.

“Una vez en el sitio este sujeto le ofrecía drogas como: marihuana, alcohol y éxtasis, tácticas que utilizan los tratantes para inhibir el estado emocional de sus víctimas, y llevarlas a un estado de indefensión para así poder ejecutar los actos sexuales remunerados”, dijo Migración.

El pago según el reporte dependía de si la menor cumplía las órdenes del hombre. Tras cada encuentro, la víctima era llevada nuevamente al parque para disimular ante su familia, y el sospechoso le pagaba el transporte de regreso a su casa.

Este patrón de abuso se habría repetido en al menos tres ocasiones durante el 2024, y los investigadores determinaron que el hombre intentó concretar una nueva cita en el 2025.

La denuncia que dio origen al caso surgió durante una intervención del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), cuando otra menor de edad relató los hechos y alertó a las autoridades sobre el posible delito.

En un comunicado, Migración destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso institucional para combatir la trata de personas y proteger la integridad y dignidad de niñas, niños y adolescentes del país.

El sospechoso fue presentado ante el Ministerio Público del I Circuito Judicial de San José, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.