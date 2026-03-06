Detienen a señora de 70 años ligada a caso de joven que habría sido asesinado por personas a las que supuestamente asaltó

Una señora apellidada Ávila, de 70 años, fue detenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pues estaría ligada con el caso de un joven que fue retenido y asesinado, al parecer, por personas a las que supuestamente habría asaltado.

La Policía Judicial informó que la señora fue capturada a eso de las 9 p.m. de este jueves, por medio de un operativo en el que se realizaron cuatro allanamientos en los sectores de barrio Ceibón, barrio Ojo de Agua y Guácimo, en Limón.

La captura de la adulta mayor se dio horas después de que agentes del OIJ detuvieran a otras dos personas que también estarían involucradas en el homicidio de un muchacho.

La adulta mayor fue detenida la noche del jueves. Foto OIJ (OIJ/Sospechosos homicidio Kenner Calderón Avendaño. Foto OIJ)

Se trata de dos hombres, apellidados Zúñiga, de 35 años, y Portuguez, de 20, quienes fueron detenidos en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, en Alajuela, cuando en apariencia pretendían salir del país en un avión con rumbo a Colombia.

El OIJ informó que aún hace falta detener a otro sospechoso apellidado Ortíz, quien es hijo de la señora capturada la noche del jueves.

Los tres sospechosos son ligados con la desaparición y posterior homicidio de Kenner Calderón Avendaño, de 22 años, quien fue visto con vida por última vez el pasado sábado 21 de febrero en el barrio Ceibón.

“La investigación inició luego de que el pasado 23 de febrero se denunció una supuesta privación de libertad de un hombre quien, aparentemente, fue retenido en barrio Ceibón y trasladado hasta Valle la Estrella, donde días después apareció fallecido a la orilla de un río”, informó el OIJ.

Kener Calderón estaba desaparecido desde el sábado 21 de febrero. Foto Facebook. (facebook/Kener Calderón estaba desaparecido desde el sábado 21 de febrero. Foto Facebook.)

De hecho la noticia sobre el hallazgo del cuerpo de Calderón fue dada a conocer por La Teja el pasado lunes, cuando el OIJ confirmó a este medio que el cuerpo del joven, conocido como “Loco”, apareció en el río Dondonia el viernes 27 de febrero pasado.

Anteriormente, Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, explicó que la desaparición de Calderón podría estar ligada con un asalto.

“Lo que detona este caso es que, aparentemente, Loco (Calderón) cometió un asalto en contra de algunas personas residentes de esa localidad, quienes en apariencia lo ubican, lo privan de libertad y hasta el día de hoy desconocemos su paradero”, dijo el pasado martes.

En cuanto a la supuesta participación de la señora en el caso, según el OIJ, ella habría ayudado a su hijo para que evadiera a las autoridades.