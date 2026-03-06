Madre de niña que fue lanzada a basurero por padrastro decidió no denunciarlo ante las autoridades

La madre de la pequeña niña que fue lanzada, al parecer por su padrastro, a un basurero en Pérez Zeledón, tomó una decisión que ha causado todo tipo de reacciones.

La mujer, cuya identidad no se dio a conocer, decidió no presentar una denuncia formal contra su pareja, apellidado Rivera, de 25 años, pese a que ella fue testigo de lo que el sujeto habría hecho con su hija.

Así lo confirmó Édgar Ramírez, fiscal de Pérez Zeledón, quien también explicó que en las próximas horas se realizará una audiencia para definir el futuro de Rivera, quien fue detenido este jueves.

“La madre no quiso denunciar, por lo menos la situación, habiendo estado presente. Lo que sí estamos señalando es que el sujeto sí fue detenido, esta en el proceso de valoración por parte de la fiscal a cargo y en ese sentido recibiendo la denuncia y la declaración de él, se va a valorar el tema de la solicitud de medidas cautelares”, dijo Ramírez a Telenoticias.

Un indignante hecho de violencia contra una niña quedó grabado en una cámara de seguridad cuando un sujeto la agarró, pese a que ella se resistió y la tiró a un basurero. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

Este jueves el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que Rivera fue detenido cuando se presentó a las oficinas judiciales de Pérez Zeledón. Al parecer, el hombre llegó a denunciar que había sido víctima de amenazas, en apariencia, relacionado con el caso de la chiquita.

El caso generó gran indignación luego de que circulara un video de una cámara de seguridad en el que se observa el momento en que el sujeto toma a la menor, pese a que ella se resiste, y la lanza dentro de un basurero.

El hecho ocurrió el martes 3 de marzo, a las 6:34 p.m., en Pérez Zeledón.

En las imágenes también se aprecia que la niña vestía el uniforme de un centro educativo y sostenía un refresco cuando fue agredida. La situación ocurrió frente a una mujer y un niño pequeño; en apariencia, la mujer sería la madre de los menores.

El PANI informó que la niña y su hermanito fueron reubicados temporalmente con un recurso familiar.