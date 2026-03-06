Mujer queda en condición crítica tras caer de escalera en Santo Domingo de Heredia

Una mujer tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro médico luego de que, por circunstancias que aún no son claras, resultara herida de gravedad tras caer desde una escalera.

Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el incidente ocurrió a eso de las 12:48 a.m. de este viernes en Santo Domingo de Heredia.

La mujer fue llevada de emergencia a un centro médico. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

La Benemérita señaló que el comité de la zona despachó una unidad de soporte básico tras recibir la alerta sobre una mujer herida de gravedad tras precipitarse desde una escalera.

“Se atiende a una mujer de 48 años, la cual cayó desde una escalera. Esta es trasladada en condición crítica al hospital de Heredia”, informó la Cruz Roja.

De momento, las autoridades no han dado a conocer una versión que explique qué se encontraba realizando la mujer al momento de que ocurrió el incidente.