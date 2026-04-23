Detienen a sospechosos de citar a hombre para matarlo y ocultar cuerpo de otra víctima en zona montañosa

Dos hombres fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosos de participar en dos sangrientos homicidios ocurridos en la provincia de Guanacaste a inicios de este año.

La Policía Judicial informó que se trata de dos sujetos de 26 y 28 años, cuyos apellidos aún no han sido dados a conocer, quienes fueron capturados por medio de una serie de allanamientos realizados la madrugada de este jueves.

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El OIJ indicó que los allanamientos tuvieron lugar en dos casas ubicadas en Santa Cruz de Guanacaste y en un taller en la provincia de Alajuela.

El primer caso con el que se vincula a estos hombres ocurrió el pasado 2 de febrero, en la comunidad de Belén de Carrillo. La víctima de ese hecho fue un hombre apellidado Silva, de 44 años.

Los dos sospechosos fueron detenidos la madrugada de este jueves. (OIj/Los dos sospechosos fueron detenidos la madrugada de este jueves.)

“La víctima, aparentemente, habría sido citada durante la tarde a un punto específico y mientras se encontraba en vía pública fue interceptado por varios sujetos en un vehículo, quienes le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte”.

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El segundo homicidio por que el son investigación ocurrió el pasado 4 de febrero, esta vez en Lagunilla de Santa Cruz, sitio donde se dio un macabro hallazgo.

“En una zona montañosa de esa región fue localizado el cuerpo en estado de descomposición de un hombre apellidado Rojas, de 50 años”, agregó el OIJ.

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En cuanto a los allanamientos de este jueves, el OIJ decomisó dosis de drogas, ropa y dos pistolas, las cuales serán analizadas para determinar si fueron usadas en los mencionados crímenes.

Sobre el móvil, Michael Soto, director interino del OIJ, indicó de forma preliminar que podrían estar relacionados a una situación de tipo personal.