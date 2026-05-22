Detienen a sujetos que retuvieron a trailero para robarle carga valorada en ¢200 millones

Un trailero guatemalteco vivió una verdadera pesadilla por culpa de unos supuestos asaltantes que lo mantuvieron retenido desde Guanacaste hasta Alajuela con el fin de robar el millonario cargamento que transportaba.

Afortunadamente, todo terminó bien para el transportista, pues fue rescatado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes además detuvieron a dos sospechosos.

LEA MÁS: Muertos de la risa: cámara grabó a sospechosos de cometer indignante delito en parqueo de restaurante

Así lo dio a conocer la Policía Judicial, la cual indicó que los hechos ocurrieron la tarde de este jueves cuando agentes de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO) interceptaron el furgón robado en el cruce de Manolos, en Alajuela.

En cuanto a los detenidos, estos fueron identificados como dos hombres de apellidos Cortés, de 25 años, y León, de 35 años.

El caso se inició luego de que los investigadores recibieron información acerca de que un vehículo de carga pesada había sido asaltado en Cañas, Guanacaste. De acuerdo con el informe, los sospechosos se llevaron el tráiler con la carga y al conductor retenido.

El OIJ recuperó el cargamento de ¢200 millones robado por lo sospechosos. (OIJ/El OIJ recuperó el cargamento de ¢200 millones robado por lo sospechosos.)

LEA MÁS: La dolorosa forma en que familia de joven mamá se enteró de su muerte en doble homicidio en San José

“A raíz de esta situación, los agentes judiciales lograron ubicar el cabezal cuando se desplazaba sobre la ruta 1 en el cruce de Manolos, en Alajuela, por lo que fue abordado y se procedió con la detención del sospechoso que conducía el camión articulado.

“Además, se detuvo al conductor de un vehículo, que en apariencia fue el utilizado para cometer el asalto, el cual escoltaba el camión”, indicó el OIJ.

LEA MÁS: OIJ investigará a policías por balazo que joven de 25 años recibió en la cabeza

De esta forma la Policía Judicial logró rescatar al trailero extranjero y recuperar la totalidad de la mercadería, que correspondía a artículos de higiene personal con un valor aproximado a los ¢200 millones.