La dolorosa forma en que familia de joven mamá se enteró de su muerte en doble homicidio en San José

La dolorosa manera en la que la familia de Ulissa Fernanda Jiménez González, de 20 años, supo de su repentina muerte fue de golpe, cuando apenas amanecían.

Sus familiares estaban descansando cuando, pasadas las 6 a. m. del miércoles 20 de mayo, varias amigas de la joven llegaron hasta la casa de su tía política, Massiel Martínez, en Heredia, para informarles sobre la tragedia.

Tan solo ocho horas antes, ambas se habían visto por última vez.

Ulissa Fernanda Jiménez González, de 20 años, asesinada en un doble homicidio en San José centro, la madrugada del miércoles 20 de mayo, es una víctima inocente. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

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‘Tía, voy a salir con unos amigos’

Massiel afirmó que Ulissa vivía con ella desde marzo de este año junto con su hija de apenas un año y nueve meses.

“Ulissa era amable, servicial. Ella vivía en mi casa, había llegado en marzo con su hijita”, recordó con dolor.

La noche del martes 19 de mayo, la joven esperó a que Massiel llegara a la vivienda para que pudiera cuidar a la pequeña y así salir un rato.

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Nunca imaginaron que sería la última vez que se verían.

“Me dijo: ‘Tía, voy a salir con unos amigos’. Yo no los conocía a ellos. Ella se fue en un Uber”, contó la familiar.

Según recordó, Ulissa salió de la vivienda cerca de las 10:30 p. m.

La peor noticia de sus vidas

Horas después, la tranquilidad de la madrugada se convirtió en desesperación y dolor.

“Las amigas de ella llegaron a mi casa, eran las 6:20 de la mañana. Es la peor noticia que hemos recibido”, manifestó Massiel.

La mujer aseguró que tampoco conocía a las amigas de Ulissa y que incluso le sorprendió que supieran dónde vivía.

Sin embargo, las muchachas les explicaron que anteriormente habían llegado a la vivienda para recoger perfumes y otros artículos que la joven vendía.

Ulissa Fernanda Jiménez González, de 20 años, la muchacha que murió en un doble homicidio ocurrido en San José centro, la madrugada del miércoles 20 de mayo del 2026. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

Una joven emprendedora

Massiel contó que Ulissa era nicaragüense, pero pasó gran parte de su niñez en Costa Rica.

Incluso, su hija nació en suelo costarricense.

El año pasado la muchacha regresó a Nicaragua, pero hacía aproximadamente cuatro meses que había vuelto nuevamente al país.

Además de dedicarse al cuido de su hija, Ulissa emprendía con la venta de productos.

La madrugada de este viernes 22 de mayo, la familia llevaba el cuerpo de Ulissa hasta Jalapa, Nicaragua; salieron desde la madrugada para darle el último adiós a su ser querido.

Murió en doble homicidio

Ulissa Fernanda Jiménez González murió durante un violento doble homicidio ocurrido en San José centro, cerca del parque Morazán.

En el ataque también falleció un hombre identificado como Denis Sánchez Segura, de 30 años.

De acuerdo con las primeras investigaciones del OIJ, sujetos en motocicleta interceptaron el vehículo en el que viajaban y dispararon en múltiples ocasiones.

Las autoridades manejan la hipótesis de que Ulissa habría sido una víctima colateral del ataque armado.

Sánchez, en apariencia, había recibido amenazas con anterioridad.