OIJ investigará a policías por balazo que joven de 25 años recibió en la cabeza

Un grupo de oficiales de la Fuerza Pública está bajo la lupa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pues estarían relacionados con un incidente en el que un muchacho recibió un disparo en la cabeza.

Así lo dio a conocer la Policía Judicial, la cual indicó que los hechos investigados habrían ocurrido a eso de las 4 p.m. de este jueves en el sector de Juanito Mora, en Puntarenas.

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En cuanto a la víctima, el OIJ informó que se trata de un muchacho apellidado Cortés, de 25 años, quien tuvo que ser atendido debido a la herida que sufrió.

La Policía Judicial brindó una versión preliminar sobre lo sucedido, pero de momento, no se tiene claridad de cómo ocurrieron los hechos.

“De acuerdo con el informe preliminar, los hechos se dieron cuando oficiales de la Policía Administrativa se encontraban realizando labores propias de su cargo y por razones que no están claras, al parecer, se generó alguna situación con el sujeto (Cortés), y este resultó herido por proyectil de arma de fuego en su cabeza”, indicó el OIJ.

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Un video que circula en redes sociales muestra lo que, en apariencia, habría ocurrido. (Facebook/Un video que circula en redes sociales muestra lo que, en apariencia, habría ocurrido.)

Tras lo sucedido, agentes del OIJ de Puntarenas se presentaron a la escena y, bajo dirección funcional con el Ministerio Público, decomisaron las armas de los oficiales.

La Teja consultó a la oficina de prensa del OIJ sobre la cantidad de oficiales ligados con este hecho, pero indicaron que no todos los policías que participaban en el operativo estaban involucrados con lo sucedido, por lo que están en proceso de determinar esta situación.

En redes sociales ha estado circulando un video que, supuestamente, muestra lo que sucedió la tarde de este jueves en esa localidad porteña.

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En dicha grabación se observa a un joven de camisa negra corriendo, mientras es seguido por tres oficiales. En un momento dado, en apariencia, uno de los policías saca su pistola y dispara al menos tres veces, causando que el muchacho se desplome. De momento, el OIJ no ha confirmado la veracidad de este video.

Además del video, ha trascendido una versión extraoficial que señala que Cortés, en apariencia, trató de huir de los policías debido a que era deudor de pensión alimenticia; sin embargo, esto tampoco ha sido confirmado por las autoridades.