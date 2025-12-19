Sucesos

Detienen a supuesto gatillero que hirió a mujer cuando disparó contra varias casas en Alajuela

El sospechoso es un hombre apellidado Corella, de 28 años

Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre apellidado Corella, de 28 año, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de desatar una balacera que casi le cuesta la vida a una mujer.

Corella es investigado por el presunto delito de tentativa de homicidio y fue capturado la mañana de este viernes por medio de un allanamiento en Carrizal de Alajuela.

El sospechoso fue detenido la mañana de este viernes en Carrizal de Alajuela. (OII/El sospechoso fue detenido la mañana de este viernes en Carrizal de Alajuela.)

Los hechos con los que se le vincula ocurrieron a inicios del pasado mes de noviembre cuando, en apariencia, llegó hasta esa localidad alajuelense y, al parecer, usó un arma de fuego para disparar contra varias viviendas.

“A raíz de esta situación, una mujer que se encontraba dentro de una de las casas fue impactada por uno de los disparos”, detalló el OIJ.

