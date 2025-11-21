Detienen a supuesto sicario de una de las bandas más peligrosas y temidas de la capital

Un hombre señalado como supuesto sicario de una de las bandas más peligrosas y temidas de la capital fue detenido este viernes por oficiales de la Fuerza Pública.

Así lo confirmó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el cual indicó que el arrestado es un hombre apellidado Carpio, quien sería uno de los gatilleros de la banda criminal conocida como “Los Diablos”.

De acuerdo con la información oficial, Carpio fue capturado por oficiales de la delegación de Pavas mientras se encontraba en el precario Nueva Esperanza, también en Pavas, durante la mañana de este viernes.

Carpio fue detenido en el precario Nueva Esperanza. Foto MSP. (MSP/Carpio fue detenido en el precario Nueva Esperanza. Foto MSP.)

“El sujeto era requerido por el Tribunal de Flagrancia de San José por el presunto delito de portación ilícita de arma permitida”, detalló el MSP.

Tras su detención, Carpio fue trasladado a la delegación policial de Pavas, desde donde se coordinó su entrega al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San José para los trámites correspondientes.