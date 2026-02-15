Detienen camión con cajas de relojes suizos caros, pero lo que tenían adentro sorprendió a la policía

Las autoridades le dieron un importante golpe al narcotráfico, pues decomisaron un cargamento de cocaína proveniente de Colombia y que tenía como destino final Europa.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que el decomiso de la droga ocurrió este sábado en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón, esto como parte de la Operación Soberanía.

De acuerdo con las autoridades, en total se trataba de un cargamento de 105 paquetes de cocaína, de aproximadamente un kilogramo cada uno.

“Este alijo de droga fue descubierto gracias al trabajo con el equipo tecnológico con que se cuenta en la terminal, además del análisis y la inteligencia policial que son aplicados por los oficiales.

Los 105 paquetes de cocaína iban repartidos en tres contenedores. Foto MSP. (MSP/Los 105 paquetes de cocaína iban repartidos en tres contenedores. Foto MSP.)

“La cocaína se ubicó en el sistema de refrigeración de tres contenedores que venían dentro de un buque en tránsito procedente de Colombia y cuyo destino final era Bélgica”, detalló Seguridad.

Las autoridades detallaron que la droga estaba repartida entre los tres contenedores de la siguiente forma: en uno había 45 paquetes, en otro 35 y en el tercero 25.

Un detalle curioso es que cada paquete venía etiquetado con la marca de unos relojes suizos bastante lujosos.

“Estas acciones reflejan el importante trabajo que se realiza en la terminal, aunado a una estrecha coordinación con otras autoridades policiales europeas. Desde que inició la Operación Soberanía en julio del 2023, ya se han decomisado más de 19 toneladas de cocaína”, destacó Seguridad.