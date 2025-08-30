Sucesos

Diputada se despide con desgarrador mensaje para prima que fue víctima de salvaje crimen

El OIJ descubrió el atroz crimen de la prima de la diputada, por medio de un vecino que escuchó los gritos de auxilio de la mujer

Por Adrián Galeano Calvo y Rocío Sandí
María del Milagro Peralta fue encontrada sin vida dentro de una casa en barrio El Carmen en Nicoya.
María del Milagro Peralta fue encontrada sin vida dentro de una casa en barrio El Carmen en Nicoya. (cortesía/María del Milagro Peralta fue encontrada sin vida dentro de una casa en barrio El Carmen en Nicoya.)

Melina Ajoy Palma, diputada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) carga un gran dolor en su corazón por la muerte de una querida prima, quien fue víctima de un salvaje crimen.

La legisladora está sufriendo por el atroz homicidio de su prima, María del Milagro Peralta Ajoy, de 43 años, a quien de cariño le decían Mily.

Peralta, quien era una querida maestra de inglés, fue encontrada sin vida la noche de este viernes dentro de su casa en el barrio El Carmen de Nicoya. Al parecer, ella fue asesinada a puñaladas por su expareja, un hombre apellidado Sánchez, de 49 años, quien fue detenido poco después.

Este sábado la diputada usó su perfil de Facebook para publicar un desgarrador mensaje, con el cual se despidió de su querida Mily.

“No existen palabras que puedan aliviar el inmenso dolor que sentimos en la familia por la pérdida de nuestra prima Mily. Su historia no es solo una cifra en las estadísticas, es un rostro, un nombre, una vida que fue amada por su familia y a la que le fue robado el futuro.

“Su memoria y la de muchas mujeres serán el motor para seguir adelante, exigimos justicia y un país donde seamos libres y seguras. Por siempre te llevaremos en nuestros corazones”, escribió la legisladora.

Diputados sesión guanacaste
La diputada Melina Ajoy se despidió de su prima con su conmovedor mensaje. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

A ese mensaje se unieron otros familiares de la educadora, como por ejemplo su tío Elberth Peralta, quien también le dedicó unas conmovedoras palabras.

“Nuestro corazones duelen. Por favor, no nos pregunten qué pasó, solo déjenos vivir este terrible dolor. Hoy mi sobrina bella Mily Peralta Ajoy nos fue arrebatada. Cuanto te amo.

María del Milagro Peralta habría sido asesinada por su expareja, un hombre apellidado Sánchez, de 49 años.
María del Milagro Peralta habría sido asesinada por su expareja, un hombre apellidado Sánchez, de 49 años. (Faceboo/Facebook)

“Aquí estamos su hija, nieta, hermanos, sobrinos, toda esta familia hoy está muy dolida. No me atrevo a preguntarle a Dios nada”.

Un amigo de Mily, identificado como Juanky Fonseca, también lamentó su trágica muerte.

“Duele tu partida Mily. No fue la mejor manera de regresar a casa. Dios te reciba con los brazos abiertos y que se haga justicia”.

