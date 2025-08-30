Sicarios balearon a un hombre, pero debieron esperan más de una hora para lograr su cometido

El hombre apellidado Cerdas murió una hora después del ataque en el hospital de Alajuela. Foto Archivo. (Rafael Murillo)

Dos sicarios desataron una lluvia de balas para asesinar a un hombre, sin embargo, tuvieron que esperar casi una hora para que se cumpliera su cometido.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual indicó que a raíz de esos disparos un hombre apellidado Cerdas, de 29 años, perdió la vida.

LEA MÁS: Macabra evidencia destaparía la verdad: hombre vinculado al homicidio de su expareja en baño de la casa

Los hechos ocurrieron a eso de la 11:55 p.m., de este viernes 29 de agosto en la localidad de Carrizal de Alajuela, cuando Cerdas iba caminando por una calle.

“El ofendido se encontraba transitando en vía pública cuando, en un momento dado, por razones que se desconocen, fue abordado por dos hombres, que viajaban en una motocicleta, y estos le dispararon en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

LEA MÁS: Ovsicori revela la increíble cantidad de sismos que han ocurrido en menos de una hora

Cerdas no pudo hacer nada por esquivar los balazos y recibió varios impactos en el pecho y las piernas.

Según la Policía Judicial, el hombre sobrevivió a la balacera y fue llevado en un carro particular hasta el hospital San Rafael de Alajuela, donde fue declarado fallecido a eso de la 1 a.m., de este sábado.

LEA MÁS: Desgarradores gritos de auxilio de una mujer permitieron hallazgo de terrible escena dentro de una casa

De momento, las autoridades no han determinado cuál sería el móvil del homicidio, pero por cómo se dieron los hechos todo apunta a que se trataría de un presunto ajuste de cuentas.