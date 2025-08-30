Ovsicori revela la increíble cantidad de sismos que han ocurrido en menos de una hora

Según Ovsicori, 17 sismos se registraron en La Unión de Cartago. (Shutterstock)

El cantón de La Unión de Cartago fue sacudido la mañana de este sábado en múltiples ocasiones, esto a consecuencia de varios temblores que se produjeron con pocos minutos de diferencia.

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) informó que ese cantón brumoso registra una impresionante cantidad de sismos, los cuales iniciaron a partir del primer socollón que se dio a las 8:30 a.m.

“Un total de 17 sismos han ocurrido en La Unión de Cartago desde las 8:30 a.m., de este sábado. El primero de estos fue un sismo de magnitud 3,3 que sacudió la zona de La Unión de Cartago, Curridabat, Tres Ríos y zonas aledañas. Este evento principal hasta el momento tiene una profundidad poco menor a los 6 kilómetros, por lo que fue percibido cerca de la región epicentral”, explicó Esteban Chaves, director del Ovsicori.

Chaves indicó que los especialistas están analizando esta actividad sísmica para contar con datos más preciosos, los cuales darán a conocer en las próximas horas.

“En este momento nos encontramos haciendo una localización de toda la actividad sísmica que se está desarrollando en esta zona del país y vamos a mantenerles informados más adelante sobre la cantidad de sismos, cuál es la orientación de estos, su ubicación, su distribución en profundidad, todas las características de la secuencia sísmica que se está desarrollando”, agregó.