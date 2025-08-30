Sucesos

Ovsicori registra al menos 4 temblores en Cartago en menos de 20 minutos

Dos de los sismos tuvieron su epicentro en La Unión de Cartago

Por Adrián Galeano Calvo
Una seguidilla de cuatro sismos sacudió Cartago este sábado. El más fuerte alcanzó magnitud 4,1 a las 8:30 a. m., según la RSN.
Una seguidilla de cuatro sismos sacudió Cartago este sábado. El más fuerte alcanzó magnitud 4,1 a las 8:30 a. m., según la RSN. (RSN/RSN)

La provincia de Cartago ha estado muy movida la mañana de este sábado, pues de acuerdo con el reporte preliminar del Ovsicori, en esa provincia se registraron al menos cuatro sismos, en menos de 20 minutos.

El primer temblor se dio a las 8:30 a.m., y tuvo una magnitud de 3,3 grados, una profundidad de 6 kilómetros y su epicentro se ubicó 2 kilómetros al sureste de la Planta Eléctrica Avance.

Otro sismo se registró a las 8:38 a.m. y este tuvo una magnitud de 3,0 grados, una profundidad de 6,33 kilómetros y su epicentro se localizó 1,2 kilómetros al este de Cima de La Unión de Cartago.

El tercer temblor reportado por el Ovsicori se dio a las 8:41 a.m., y tuvo una magnitud de 2,7 grados y una profundidad de 7,32 kilómetros, mientras que su epicentro se ubicó 1.2 kilómetros al noreste de Molina de Cartago.

El último hecho reportado por los expertos ocurrió a las 8:47 a.m., y este registró una magnitud de 1,5 grados, una profundidad de 3,73 kilómetros, y su epicentro se localizó en las cercanías de Antigua de La Unión de Cartago.

El Ovsicori informó que en los próximos minutos brindará más detalles sobre esta seguidilla de temblores.

