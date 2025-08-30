Ovsicori registra al menos 4 temblores en Cartago en menos de 20 minutos

Una seguidilla de cuatro sismos sacudió Cartago este sábado. El más fuerte alcanzó magnitud 4,1 a las 8:30 a. m., según la RSN. (RSN/RSN)

La provincia de Cartago ha estado muy movida la mañana de este sábado, pues de acuerdo con el reporte preliminar del Ovsicori, en esa provincia se registraron al menos cuatro sismos, en menos de 20 minutos.

LEA MÁS: Terrible incendio en Ipís de Goicoechea dejó a varias familias sin hogar y provocó cuantiosos daños

El primer temblor se dio a las 8:30 a.m., y tuvo una magnitud de 3,3 grados, una profundidad de 6 kilómetros y su epicentro se ubicó 2 kilómetros al sureste de la Planta Eléctrica Avance.

Otro sismo se registró a las 8:38 a.m. y este tuvo una magnitud de 3,0 grados, una profundidad de 6,33 kilómetros y su epicentro se localizó 1,2 kilómetros al este de Cima de La Unión de Cartago.

LEA MÁS: Terror en el barrio: violenta balacera dejó un derramamiento de sangre que sembró pánico entre vecinos

El tercer temblor reportado por el Ovsicori se dio a las 8:41 a.m., y tuvo una magnitud de 2,7 grados y una profundidad de 7,32 kilómetros, mientras que su epicentro se ubicó 1.2 kilómetros al noreste de Molina de Cartago.

El último hecho reportado por los expertos ocurrió a las 8:47 a.m., y este registró una magnitud de 1,5 grados, una profundidad de 3,73 kilómetros, y su epicentro se localizó en las cercanías de Antigua de La Unión de Cartago.

LEA MÁS: Justicia atrapó a un sujeto que habría participado en un despiadado homicidio

El Ovsicori informó que en los próximos minutos brindará más detalles sobre esta seguidilla de temblores.