Director del OIJ tras homicidio de agente: “No vamos a dejar abandonado al país”

El ataque contra los agentes del OIJ ocurrió en Tirrases, cerca del supermercado Pamela. (Foto Cortes)

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Randall Zúñiga aseguró la mañana de este jueves 5 de octubre que no van a dejar de trabajar ni abandonar el país en momentos realmente críticos en cuanto a violencia e inseguridad que se viven.

Las declaraciones las hizo luego de la balacera en que murió uno de sus investigadores y otro resultó herido. Además, hizo un llamado para que los cuerpos policiales reciban los recursos que necesitan ante la violencia que vive el país.

Zúñiga se encontraba en diligencias este jueves en Tirrases de Curridabat donde fue asesinado el investigador de la Interpol Geiner Monge, quien estaba con otro compañero dentro de un carro haciendo una vigilancia cuando dos jóvenes en una moto dispararon contra ellos.

Los dos muchachos de 21 y 17 años fueron detenidos.

“Con solo la voz de un director de policía no es suficiente, anoche murió el compañero Geiner Monge, y simplemente el OIJ no va a pasar a la historia como la organización que dejó en abandonada a este país. Nosotros seguiremos luchando si las demás personas no toman su parte (altos mandos), pues yo si quisiera decirles que el OIJ va seguir luchando hasta que las fuerzas nos den”, dijo Zúñiga.

Hasta el miércoles el país contabilizaba la cifra histórica de 685 crímenes en lo que va del año. En las últimas horas se han sumado al menos dos más.

Randall Zúñiga como director general de el OIJ. (Jose Cordero)

Zúñiga ha sido enfático varias veces de la necesidad que tienen los cuerpos policiales para que les den más recursos.

“El Estado costarricense lo que ha apostado es en echar para atrás, y destinar los recursos en otras necesidades y en pagar deudas, que está muy bien, pero esto no le va a traer tranquilidad a los costarricenses, por la inseguridad que estamos viviendo ahorita y ya la mayoría de los costarricenses lo entienden así, la seguridad debe ser prioridad. Usted ve que estamos trabajando con las uñas podemos estar aquí (Tirrases de Curridabat), en Purral, en Limón, en Fray Casiano de Puntarenas, nosotros no vamos a dejar abandonado al país, esa carga histórica no la va llevar el OIJ”, aseguró.

Aunque la única esperanza que parece asomarse para el OIJ es un proyecto para quitarle el IVA, que para don Randall es una “colaboración bastante puntual e importante”, tiene una gran preocupación porque escuchó el miércoles en la Asamblea que eso después podría ser rebajado del presupuesto de la institución por lo que no tendrían ninguna ganancia.

“El tema de Costa Rica es grave, es terrible, hay que hacer algo diferente para que se puedan mejorar las condiciones en que viven las y los costarricenses situaciones como estas no puede ser que se están normalizando a pesar de las buenas intenciones y de las reuniones que se han realizado con altas esferas, la realidad es una y esto poco ha cambiado”, dijo Zúñiga.

El jefe policial insistió que pese a todo están luchando por recuperar los espacio pero ellos como Policía no ven ninguna acción para que puedan hacer frente.

“En una reunión en Casa Presidencial en la que estuve se dijo se dijo que hay muchas necesidades, pero tenemos un incendio en la cocina”, comentó.

Añadió, " No es posible que una persona llegue a un sitio como este y simplemente le van a disparar porque los grupos criminales tienen tomadas estos lugares y no solo aquí (Tirrases de Curridabat), son muchos los lugares de este país. Estamos a tiempo de poder generar un cambio pero veo difícil un cambio”.

En cuanto a la balacera del miércoles, el agente del OIJ de apellido Bustos que sobrevivió requiere donadores de sangre, él fue operado en el hospital Calderón Guardia y lo reportan estable.

El investigador fallecido tenía nueve años de laborar en la institución.