Sucesos

Discusión entre varios hombres terminó con muchacho de 14 años baleado por error en cancha de basquetbol

Dos jóvenes fueron detenidos poco después por oficiales de la Fuerza Pública

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Por Adrián Galeano Calvo

Una violenta discusión entre varios hombres por poco le cuesta la vida a un muchacho inocente, pues en medio del pleito se desató una balacera y los disparos terminaron alcanzándolo.

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Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que el joven, de 14 años, sobrevivió a los hechos, pero fue impactado por al menos dos balazos.

Esta situación ocurrió a plena luz del día, pues los hechos ocurrieron a eso de las 3:30 p.m. de este domingo en la localidad de Ipís de Goicoechea, en San José.

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La Fuerza Pública detuvo a dos sospechosos poco después de la balacera. Foto: Alejandro Gamboa

“Al parecer, el muchacho se encontraba en una cancha cuando se dio una discusión entre varios sujetos, siendo que sacaron un arma de fuego y dispararon en varias ocasiones, resultando herido el menor”.

Según las autoridades, los disparos impactaron al muchacho en el pecho y en uno de sus brazos, por lo que tuvo que ser llevado en un vehículo particular a un centro médico.

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La Policía Judicial también dio a conocer que tras la balacera, la Fuerza Pública realizó un operativo en los alrededores, con el cual lograron detener a dos jóvenes de 20 y 26 años, quienes serán investigados para determinar si tienen algo que ver con el altercado en el que resultó herido el muchacho.

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Muchacho baleado Goicoechea
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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