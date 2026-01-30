Sucesos

¿Dónde está Keren? OIJ pide ayuda para ubicar a jovencita de 13 años desaparecida

La jovencita está desaparecida desde el pasado lunes

Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está pidiendo la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de una jovencita de 13 años que se encuentra desaparecida.

Se trata de Keren Jimena Sánchez Loría, de quien no se sabe nada desde el pasado lunes 26 de enero, día en el que se le vio por última vez en San Diego de La Unión, Cartago.

La jovencita está desaparecida desde el pasado lunes 26 de enero.

La Policía Judicial informó que la denuncia por la desaparición de Keren fue presentada el pasado martes 27 de enero.

Si usted ha visto a Keren o sabe dónde podría estar, comuníquese con el OIJ al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

