¿Dónde está Keren? OIJ pide ayuda para ubicar a jovencita de 13 años desaparecida

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está pidiendo la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de una jovencita de 13 años que se encuentra desaparecida.
LEA MÁS: Jueces absuelven por dudas a hombre acusado de asesinar a niño de 9 años en Navidad
Se trata de Keren Jimena Sánchez Loría, de quien no se sabe nada desde el pasado lunes 26 de enero, día en el que se le vio por última vez en San Diego de La Unión, Cartago.
LEA MÁS: Muchacha víctima de femicidio en San Carlos era hija de famoso estilista
La Policía Judicial informó que la denuncia por la desaparición de Keren fue presentada el pasado martes 27 de enero.
LEA MÁS: Señor de 70 años muere ahogado tras caer a río en Alajuelita
Si usted ha visto a Keren o sabe dónde podría estar, comuníquese con el OIJ al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.