Señor de 70 años muere ahogado tras caer a río en Alajuelita

El lamentable hecho ocurrió la tarde de este jueves

Por Adrián Galeano Calvo

Un río que cruza el cantón josefino de Alajuelita, en San José, se convirtió en escenario de una mortal tragedia la tarde de este jueves, pues un adulto mayor perdió la vida al caer en su interior.

El incidente fue confirmado por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual informó que la situación ocurrió a eso de las 2:20 p.m. en el sector de Tejarcillos, en San Felipe de Alajuelita.

“Se informa de un hombre el cual se precipita al río desde una altura de aproximadamente 3 metros, el mismo cae boca abajo dentro del agua”, detalló la Benemérita sobre la alerta que recibieron.

Busqueda de Leandro Mangas, el niño de 5 años, desaparecido al caer en una alcantarilla en Purral, Goicoechea, la Cruz Roja se mantiene en el río Tárcoles. Foto: Cruz Roja
Según la Cruz Roja, el señor cayó de una altura de 3 metros al cauce del río. Foto Archivo. (Cruz Roja/Cruz Roja)

El comité local de Cruz Roja despachó una unidad de soporte avanzado de vida y una unidad de rescate al lugar, pero a su llegada ya no había nada que hacer por el señor.

“En la escena los compañeros abordan un hombre de unos 70 años aproximadamente, dentro del río, sin signos vitales”, destacó la Cruz Roja.

Tras confirmar la muerte del señor, cuya identidad no se dio a conocer, los paramédicos procedieron a extraer su cuerpo hasta un lugar seguro para luego entregarlo a las autoridades judiciales.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017.

