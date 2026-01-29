Hombre es condenado a 10 años de cárcel por tratar de asfixiar a expareja con un cable en Limón

Un hombre apellidado Castro Morera recibió un merecido castigo por tratar de asesinar a su expareja de una forma horrible cuando ella se encontraba durmiendo dentro de su casa.

Lo más destacable de ese hecho es que la mujer no perdió la vida gracias a la valentía de su hijo, pues él intervino para evitar que Castro cumpliera su cometido.

El Ministerio Público informó este jueves que la Fiscalía de Bribrí logró que el Tribunal Penal de la zona dictará una condena de 10 años y seis meses de cárcel contra el sujeto, como responsable de los delitos de tentativa de femicidio e incumplimiento de una medida de protección.

Castro fue condenado a 10 años de cárcel. (Freepik)

Los hechos por los que Castro fue condenado ocurrieron en octubre del año 2022 dentro de una casa ubicada en barrio El Guayabo, en Cahuita de Limón.

“En horas de la madrugada, el imputado ingresó a la casa de la ofendida, aunque tenía prohibición para hacerlo y minutos más tarde, este tomó un cable e intentó asfixiar a la mujer.

“En ese momento, el hijo de la víctima observó lo que estaba ocurriendo, por lo que intervino y logró que Castro soltara a su madre”, detalló la Fiscalía.

El Ministerio Público informó que mientras la sentencia queda en firme, el imputado cumplirá prisión preventiva.