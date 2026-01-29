Sucesos

Hombre es condenado a 10 años de cárcel por tratar de asfixiar a expareja con un cable en Limón

El hombre apellidado Castro irrespetó una medida de prohibición y se metió a la casa de la mujer de madrugada

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre apellidado Castro Morera recibió un merecido castigo por tratar de asesinar a su expareja de una forma horrible cuando ella se encontraba durmiendo dentro de su casa.

LEA MÁS: Costarricense se convierte en otro posible extraditable, pero esta vez el destino no es Estados Unidos

Lo más destacable de ese hecho es que la mujer no perdió la vida gracias a la valentía de su hijo, pues él intervino para evitar que Castro cumpliera su cometido.

El Ministerio Público informó este jueves que la Fiscalía de Bribrí logró que el Tribunal Penal de la zona dictará una condena de 10 años y seis meses de cárcel contra el sujeto, como responsable de los delitos de tentativa de femicidio e incumplimiento de una medida de protección.

LEA MÁS: Mujer llegó a San Carlos buscando trabajo con su pareja y terminó asesinada: este jueves volvería a su casa en Alajuelita

Castro fue condenado a 10 años de cárcel. (Freepik)

Los hechos por los que Castro fue condenado ocurrieron en octubre del año 2022 dentro de una casa ubicada en barrio El Guayabo, en Cahuita de Limón.

“En horas de la madrugada, el imputado ingresó a la casa de la ofendida, aunque tenía prohibición para hacerlo y minutos más tarde, este tomó un cable e intentó asfixiar a la mujer.

LEA MÁS: Allanamiento revela qué había en la casa del jamaiquino, primera víctima de homicidio en Heredia en este 2026

“En ese momento, el hijo de la víctima observó lo que estaba ocurriendo, por lo que intervino y logró que Castro soltara a su madre”, detalló la Fiscalía.

El Ministerio Público informó que mientras la sentencia queda en firme, el imputado cumplirá prisión preventiva.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Condenado intento femicidio Cahuita
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.