Dos dominicanas hicieron una millonada que el OIJ les decomisó por un indignante negocio

Dos mujeres dominicanas, una de apellido Valerio, de 27 años, y la otra de apellido Moronta, de 30 años; así como un hombre costarricense de apellido Cruz, de 35 años, fueron detenidos por el OIJ, por ser sospechosos de un indignante negocio que les dejó mucha plata.

Las capturas las realizaron en Belén, Guanacaste.

Los agentes especializados en Violencia de Género, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes llevaron a cabo dos allanamientos, a las 8 p. m. de este viernes 28 de noviembre para detenerlos.

“Son sospechosos de trata de personas con fines de explotación sexual, los hechos con los que se les vincula se habrían dado desde diciembre del 2024 en Liberia, Guanacaste”, dijeron en la oficina de prensa judicial.

Decomisos efectuados

Les decomisaron poco más de ¢9 millones en efectivo; además de tres pasaportes, seis celulares, tres tarjetas microSD, entre otros artículos.

Los sospechosos son investigados desde setiembre del 2025, a raíz de varias informaciones confidenciales, en las que indicaban lo que en apariencia hacían estas tres personas.

