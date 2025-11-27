Muchacha hallada quemada dentro de una refrigeradora en Limón habría visto algo que nadie debía ver

Una muchacha de apellidos Velásquez Galeano, cuyo cuerpo fue hallado carbonizado dentro de una refrigeradora en Limón, habría presenciado un homicidio y, al parecer, ese hecho la convirtió en blanco de un cruel ataque para silenciarla.

Esa es la hipótesis preliminar que manejan los investigadores judiciales, quienes la mañana de este jueves 27 de noviembre realizan allanamientos en Limón para dar con los sospechosos.

De momento, detuvieron a un hombre de apellidos Urbina Navarro y a una mujer de apellidos Mendieta Calderón.

Lo que habría presenciado la víctima

Fuentes judiciales cercanas a La Teja señalan que, en apariencia, la joven habría presenciado el homicidio de un hombre de apellido Moraga, ocurrido la madrugada del lunes 3 de noviembre anterior.

En apariencia, la joven estaba en la casa de Moraga, de 43 años, cuando llegó otro sujeto y, luego de una discusión, fue asesinado al ser baleado en la ingle. El hombre murió en el hospital Tony Facio, en Limón.

Por este hecho, ya hay otro hombre detenido, de apellido Angulo.

LEA MÁS: Horror en Limón: refrigeradora escondía cadáver carbonizado

El cuerpo de una muchacha de apellidos Velásquez Galeano apareció carbonizado en una refirgeradora en Limón. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

Cuerpo encontrado dentro de una refrigeradora

La muchacha fue hallada sin vida en Santa Rosa, en Valle La Estrella de Limón, una semana después de la primera agresión, el lunes 10 de noviembre anterior.

Al siguiente día confirmaron que se trataba de una mujer.

“Nos indican en el OIJ de Limón que el primer análisis realizado por la Sección de Patología indica que el cuerpo se trataría de una mujer. Se está a la espera de los resultados de ADN para confirmar la identidad”, señalaron los judiciales.

El 911 recibió la alerta a las 8:30 a. m.

LEA MÁS: Mamá desempleada recogió dinero para el baile de su hija a punta de rifas, ahora por injusticia no podrán asistir

LEA MÁS: La desgarradora forma en que hija de mamá asesinada en su casa con balazos y bomba molotov se enteró de su muerte