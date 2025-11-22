Dos hermanas adolescentes desaparecen en Puntarenas y piden ayuda para hallarlas

Bárbara Rubí y Oreana Michell Matarrita Soto, de 16 años y 15 años, respectivamente, son dos hermanas a quienes se les perdió el rastro en El Progreso de El Roble, Puntarenas, de donde son vecinas.

El caso lo investiga el OIJ de esta provincia y pide ayuda para dar con ellas.

La primera en desaparecer fue Bárbara, el lunes 17 de noviembre anterior; luego, el viernes 21 de noviembre se le perdió el rastro a Oreana Michell.

LEA MÁS: Joven regresó de EE. UU., donde buscaba un futuro para ambos, al enterarse de la muerte de su novia atropellada

Bárbara Rubí y Oreana Michell Matarrita Soto, de 16 años y 15 años respectivamente son dos hermanas a quienes se les perdió el rastro en El Progreso de El Roble, Puntarenas. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Bárbara Rubí y Oreana Michell Matarrita Soto, de 16 años y 15 años respectivamente son dos hermanas a quienes se les perdió el rastro en El Progreso de El Roble, Puntarenas. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Este mismo viernes las autoridades judiciales recibieron la denuncia por el caso de ambas.

Si usted las ha visto o sabe dónde se encuentran, llame a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ, o bien puede enviar un WhatsApp al 8800-0645.

LEA MÁS: Mujer sobrevive a brutal ataque de su pareja tras 19 años de relación

LEA MÁS: Balacera frente a supermercado deja tres personas heridas, entre ellas dos adolescentes