Sucesos

Dos hermanas adolescentes desaparecen en Puntarenas y piden ayuda para hallarlas

A Bárbara Rubí y Oreana Michell Matarrita Soto se les perdió el rastro en El Progreso de El Roble, Puntarenas

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Bárbara Rubí y Oreana Michell Matarrita Soto, de 16 años y 15 años, respectivamente, son dos hermanas a quienes se les perdió el rastro en El Progreso de El Roble, Puntarenas, de donde son vecinas.

El caso lo investiga el OIJ de esta provincia y pide ayuda para dar con ellas.

La primera en desaparecer fue Bárbara, el lunes 17 de noviembre anterior; luego, el viernes 21 de noviembre se le perdió el rastro a Oreana Michell.

LEA MÁS: Joven regresó de EE. UU., donde buscaba un futuro para ambos, al enterarse de la muerte de su novia atropellada

Bárbara Rubí y Oreana Michell Matarrita Soto, de 16 años y 15 años respectivamente son dos hermanas a quienes se les perdió el rastro en El Progreso de El Roble, Puntarenas. Foto: OIJ
Bárbara Rubí y Oreana Michell Matarrita Soto, de 16 años y 15 años respectivamente son dos hermanas a quienes se les perdió el rastro en El Progreso de El Roble, Puntarenas. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)
Bárbara Rubí y Oreana Michell Matarrita Soto, de 16 años y 15 años respectivamente son dos hermanas a quienes se les perdió el rastro en El Progreso de El Roble, Puntarenas. Foto: OIJ
Bárbara Rubí y Oreana Michell Matarrita Soto, de 16 años y 15 años respectivamente son dos hermanas a quienes se les perdió el rastro en El Progreso de El Roble, Puntarenas. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Este mismo viernes las autoridades judiciales recibieron la denuncia por el caso de ambas.

Si usted las ha visto o sabe dónde se encuentran, llame a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ, o bien puede enviar un WhatsApp al 8800-0645.

LEA MÁS: Mujer sobrevive a brutal ataque de su pareja tras 19 años de relación

LEA MÁS: Balacera frente a supermercado deja tres personas heridas, entre ellas dos adolescentes

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Oreana Michell Matarrita SotoBárbara Rubí Matarrita Sotohermanas desaparecidasPuntarenas
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.