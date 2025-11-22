Dos hermanas adolescentes desaparecen en Puntarenas y piden ayuda para hallarlas

Bárbara Rubí y Oreana Michell Matarrita Soto, de 16 años y 15 años, respectivamente, son dos hermanas a quienes se les perdió el rastro en El Progreso de El Roble, Puntarenas, de donde son vecinas.
El caso lo investiga el OIJ de esta provincia y pide ayuda para dar con ellas.
La primera en desaparecer fue Bárbara, el lunes 17 de noviembre anterior; luego, el viernes 21 de noviembre se le perdió el rastro a Oreana Michell.
LEA MÁS: Joven regresó de EE. UU., donde buscaba un futuro para ambos, al enterarse de la muerte de su novia atropellada
Este mismo viernes las autoridades judiciales recibieron la denuncia por el caso de ambas.
Si usted las ha visto o sabe dónde se encuentran, llame a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ, o bien puede enviar un WhatsApp al 8800-0645.
LEA MÁS: Mujer sobrevive a brutal ataque de su pareja tras 19 años de relación
LEA MÁS: Balacera frente a supermercado deja tres personas heridas, entre ellas dos adolescentes