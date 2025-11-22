Mujer sobrevive a brutal ataque de su pareja tras 19 años de relación

Una mujer logró sobrevivir a un intento de asfixia y un ataque con machete por parte de su pareja sentimental.

El principal sospechoso de esta violenta situación es un sujeto de apellido Dailey, con el que la víctima convivió por 19 años. De acuerdo con las autoridades, las agresiones ocurrieron en este 2025; el primer hecho se registró el domingo 6 de abril del 2025 en Corales Dos, Limón.

“El imputado se presentó a la casa de la ofendida y, una vez en este lugar, sin motivo alguno, amenazó a la víctima”, detallan los judiciales.

Una mujer sufrió agresiones extremas en Corales Dos, Limón. Foto: Imagen con fines ilustrativos (Shutterstock/Shutterstock)

Luego, el 8 de abril del 2025, regresó y la amenazó nuevamente.

“Aparentemente, el hombre, después de ofender a la agraviada, se lanzó encima de ella y con sus manos la golpeó por sus brazos, y con el fin de darle muerte, tomó a la agraviada por el cuello y la llevó hasta el corredor, en donde empezó a ejercer presión sobre su cuello, dificultando con dicha acción la respiración de la agraviada, quien logró solicitar ayuda e impedir que acabara con su vida.”

“Supuestamente, de inmediato el imputado ingresó a la vivienda, sacó un machete e intentó herir a la ofendida sin lograrlo; posteriormente el hombre fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública”, señalaron las autoridades.

Por estos hechos tan graves, Dailey enfrentará a la justicia el próximo miércoles 26 de noviembre, en el Tribunal Penal de Limón, por los delitos de tentativa de femicidio, ofensas a la dignidad, maltrato, amenazas contra la mujer e incumplimiento o abuso de patria potestad.