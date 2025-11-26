Dueña busca desesperadamente a Tintín, perrito chihuahua de 12 años que desapareció en Zapote

La angustia invade a Susana Alfaro, dueña de un perrito chihuahua llamado Tintín, quien desapareció el pasado miércoles 19 de noviembre en Zapote, San José.

El animalito, de 12 años, requiere cuidados especiales, por lo que su familia pide colaboración para encontrarlo.

LEA MÁS: OIJ revela el oscuro motivo por el que Shaggy habría ordenado desaparición de muchacha

Tintín llevaba un collar color turquesa, con una placa que contiene un código QR donde están registrados sus datos y la información de contacto. Sin embargo, pese a esto, nadie ha llamado para reportarlo.

Tintín está desaparecido y su familia pide ayuda para encontrarlo. (Cortesía/cortesía)

La familia logró obtener un video en el que se observa que una persona, aún no identificada, habría subido al perro a un vehículo Toyota Raize oscuro, aparentemente un modelo reciente y sin placas, mientras circulaba por la Circunvalación, en ruta hacia San Pedro. Susana también cuenta con una fotografía del automóvil.

LEA MÁS: Pasajero muere luego de ser apuñalado de la manera más cruel dentro de un bus en Alajuela

“Tintín ya está muy viejito, necesita su comida especial y sus medicamentos. Estamos desesperados”, expresó Alfaro, quien pide ayudarle a compartir la información y comunicarse si alguien lo ha visto.

La familia está muy triste, especialmente por el estado de salud del perro, que depende de medicación diaria.

Quienes tengan información pueden comunicarse con la familia de Tintín a través de los datos que aparecen en la placa del collar o mediante redes sociales, donde se ha difundido su fotografía, ellos no harán preguntas, solo anhelan tener al peludito en casa.

LEA MÁS: Hombre aceptó que fue el quién asesinó de forma despiadada a mujer en Heredia

Al perrito lo espera su camita, sus juguetes y mucho amor en su casa ya que estaba acostumbrado a estar con su dueña todo el día.

Si lo ha visto o si lo encontró puede llamar a los teléfono 6042-6598 o 8934-9712.

Si se le pierde su mascota nos puede contactar al correo electrónico: redaccion@lateja.cr, para contarnos lo que ocurrió y enviarnos una foto.