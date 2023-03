Dueña de restaurante incendiado por maleantes: “Si vuelven a llegar no sé qué vamos a hacer”

Delincuentes incendian restaurante en Parrita

La dueña del restaurante en Parrita que fue incendiado por dos presuntos vendedores de drogas, al parecer como un acto de venganza hacia ella, siente gran temor de que estos tomen nuevas represalias, incluso que atenten contra la vida de su familia.

Así lo contó a La Teja la mujer afectada, quien pidió que su nombre no fuera dado a conocer, explicando que ella y sus seres queridos perdieron la paz desde que esos maleantes trataron de quemar por completo su única fuente de sustento.

Dos hombres habrían incendiado restaurante como venganza

“Si se vuelve a abrir el negocio la intención sería cerrar más temprano, para que ellos no tengan la posibilidad de estar llegando, pero si vuelven a llegar no sé qué vamos a hacer, porque es un tema bastante complicado”, dijo la mujer.

Los hechos, que ya son investigados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ocurrieron a eso de las 3 de la madrugada del pasado sábado 11 de febrero en La Julieta de Parrita.

Los sujetos rociaron todo el local con gasolina. Foto: Captura de video

Aunque el OIJ aún no ha determinado el motivo por el cual los sujetos provocaron el incendio, la dueña del negocio presume que el hecho se dio debido a que ella no permitió que varios sujetos usaran su restaurante como un punto para vender y consumir drogas.

“Ellos estaban agarrando los negocios para comerciar sus cosas, pero yo no lo permití y al hacerlo fue que me los eché encima. Más de una vez se les llamó la atención, incluso en un par de ocasiones se les dijo a un par de carajillos que si no se iban a otro lado les íbamos a echar la Policía, entonces yo pienso que por ahí pueden ir las cosas”, dijo la afectada.

Dueño de barbería es la víctima de violenta balacera ocurrida a plena luz del día en La Unión

Cámaras lo grabaron todo

La dueña del restaurante contó que los hechos sucedidos la madrugada de ese sábado fueron captados por dos cámaras de seguridad, cuyos videos ya fueron entregados a la Policía Judicial como evidencia para el caso.

La primera grabación fue hecha por una cámara cercana al restaurante, la cual captó a los dos sospechosos cuando iban saliendo de una gasolinera ubicada cerca del comercio afectado, se supo que los maleantes llegaron a ese lugar a comprar aproximadamente cuatro galones de gasolina.

Los sujetos rociaron todo el local con gasolina. Foto: Captura de video.

En el otro video, que fue grabado por una cámara de seguridad a lo interno del restaurante, se observa cómo los dos delincuentes empiezan a esparcir la gasolina por todo el local para finalmente prenderle fuego y darse a la fuga.

Según información del Cuerpo de Bomberos, las llamas causaron daños en 20 metros cuadrados de los 120 metros cuadrados que constituyen el negocio, afortunadamente la estructura no fue consumida por completo por las llamas.

¡Ya no respetan horas! Gatilleros desatan balacera y asesinan a hombre en pleno mediodía

“Fue bastante el daño que nos causaron con el incendio, imagínese que desde ese día hasta hoy el negocito sigue cerrado”, añadió la dueña.

“Entiendo que ya saben (en el OIJ) quiénes son y los fueron a buscar, pero ya no se encontraban en el lugar que ellos creían”. — Dueña del restaurante afectado.

Perdieron la tranquilidad

No poder abrir el local ha afectado mucho a su familia, pues ese negocito era su principal fuente de ingreso. Por ese motivo es que se las han tenido que ingeniar para seguir trabajando.

Sospechosos compran gasolina para quemar restaurante

“Yo en este momento lo que estoy haciendo es ventas de comida desde mi casa, haciendo exprés, eso es lo que estamos haciendo de momento mientras el dueño del local lo restaura. Yo acababa de firmar un contrato de cinco años con él, entonces todavía está vigente”, añadió.

La afectada contó que ella abrió su restaurante hace seis años y desde entonces había trabajado con mucha tranquilidad; sin embargo, desde hace varios meses perdió esa paz.

“Antes Parrita era muy tranquilo, yo tengo ese negocio desde hace seis años y en ese tiempo nunca tuve ni un solo problema con ninguna persona, los problemas iniciaron desde hace como seis meses, que esto se puso fatal, porque hay disputas entre bandas y los sujetos se andan matando”, explicó.

Mujer habría planeado homicidio de prestamista para robarle ¢2,5 millones

“Si uno deja entrar a ese tipo de personas al negocio, la gente buena que llega a comer su comidita ve esas cosas y lo que hacen es irse”. — Dueña del restaurante afectado.

Mucha preocupación

Con relación al accionar de la Policía Judicial, la dueña del negocio dijo estar muy preocupada, pues los sujetos aún siguen en libertad, esto pese a que las autoridades, al parecer, los tienen plenamente identificados.

Los sujetos provocaron el incendio en horas de la madrugada. Foto: Diario Mirador.

“La verdad no les veo mucho movimiento (al OIJ), porque se les dieron los videos de ese día, en donde se ve que fueron al frente a comprar la gasolina, también donde llegaron a causar el incendio y prácticamente se les ve el rostro, hasta se les dio la dirección de dónde viven, porque ellos son de aquí”, dijo.

Esa situación de que los sospechosos sean vecinos de esa misma localidad es lo que más preocupa a la mujer, pues piensa que si esos sujetos fueron capaces de incendiar su negocio podrían llegar a hacer cosas aún más graves.

“No es un secreto, porque uno viviendo en el barrio se da cuenta quién vende droga y quién la consume y todo eso, entonces si usted le llama la atención a una de esas personas es posible que se gane una enemistad con alguno de ellos”.

Si usted tiene información sobre este caso o conoce el paradero de los sospechosos, contacte el OIJ al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.