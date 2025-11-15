El conmovedor gesto con el que Eli Feinzaig rindió homenaje a asesora que falleció en trágico accidente

Eli Feinzaig, candidato presidencial por el Partido Liberal Progresista (PLP), tuvo un conmovedor gesto para honrar la memoria de su asesora Ericka Benavides, quien falleció en el trágico accidente de tránsito que sufrieron el pasado viernes 24 de octubre en Palmares.

En su regreso a la campaña, que tuvo lugar la mañana de este sábado en la Casa Liberal Progresista, en Rohrmoser, Feinzaig reveló que dicho lugar será nombrado “Ericka Benavides Garbanzo”, en honor a su querida asesora, quien era su mano derecha.

Eli Feinzaig también pidió un minuto de silencio en honor a Éricka. Foto cortesía PLP. (cortes/Campaña Eli Feinzaig. Foto cortesía PLP.)

Además, el también diputado mostró que en la casa de campaña se colocó una placa con el nombre de ella, para que su legado sea recordado por siempre.

Marco Ramírez, pareja de la asesora, estuvo presente en ese conmovedor momento.

“Este es el momento de Ericka, de recordarla y honrar su vida, de festejarla. Ericka fue mi ángel guardián en vida y sigue siéndolo. Ericka tocó los corazones de absolutamente todos los que la conocieron, llenó nuestras vidas de alegría, de risas, de amor, pero además Ericka era el motor que estaba detrás de todo, se encargaba de que todos los detalles estuvieran atendidos cuando había que organizar cualquier actividad”, dijo el candidato presidencial del PLP.

La Casa de Campaña del PLP lleva por nombre “Éricka Benavides Garbanzo”. Foto cortesía PLP. (cortes/Campaña Eli Feinzaig. Foto cortesía PLP.)

“No hay palabras suficientes para agradecerle todo lo que nos dio, todo lo que nos sigue dando y quiero que la honremos a ella”. — Eli Feinzaig, candidato presidencial por el Partido Liberal Progresista.

Feinzaig también dijo que a partir de este sábado regresa a formar parte de todas las actividades de campaña y aseguró que seguirá visitando todas las comunidades del país para escuchar a sus habitantes.

Esta fue la placa colocada en honor a Éricka. Foto cortesía PLP. (cortes/Campaña Eli Feinzaig. Foto cortesía PLP.)

“Estoy muy contento con mi regreso activamente a la campaña, muy agradecido con la gente del PLP. Hemos demostrado que tenemos un equipo de verdad, que siguieron trabajando a pesar del golpe tan fuerte que nos llevamos hace tres semanas, que lo cambió absolutamente todo”.

El accidente que cobró la vida de Benavides ocurrió cuando el carro en el que viajaba junto a Feinzaig y el conductor Fabián Cascante, invadió el carril contrario y chocó de frente contra un camión.

Ericka falleció en el sitio mientras Feinzaig y Cascante fueron llevados a centros médicos. Este último permanece internado en el hospital México.