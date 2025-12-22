El horror tras un chillido: salón de eventos amaneció en llamas en Goicoechea

Un salón de eventos hecho con madera fue completamente destruido por un incendio ocurrido durante la madrugada de este lunes 22 de diciembre, en el cantón de Goicoechea.

La emergencia se registró en la quinta La Yoyita, ubicada en Mata de Plátano, en El Carmen. El fuego se propagó rápidamente debido al tipo de material de la estructura, lo que provocó pérdidas totales en el inmueble.

Los empleados de este lugar estaban durmiendo cuando escucharon un chillido y esto los llevó a ver qué era lo que sonada, se trataba de las llamas quemando todo su sitio de trabajo.

Incendio en salón de eventos en Goicoechea

El incendió consumió el salón de eventos de una finca en Goicoechea. (Bomberos/Cortesía)

El Cuerpo de Bomberos recibió la alerta a las 4:24 a. m., según confirmó Rodrigo Leandro, jefe de batallón en Coronado, quien detalló que la atención del incidente presentó múltiples complicaciones.

“Es una zona bastante compleja, con mucha vegetación y árboles, lo que dificultó el acceso de las unidades extintoras y el tendido de mangueras para lograr llevar el agua hasta el punto del incendio”, explicó el funcionario.

En la quinta hay una caballeriza, dichosamente los animales se salvaron. Por suerte tampoco hubo pérdidas humanas que lamentar.

